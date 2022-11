Le nouveau viral Nike cherche une place dans les cœurs jeunes et les amoureux du multivers

Les plus anciens de l’endroit se souviendront comment, il y a de nombreuses années, Internet était à l’honneur dans certaines publicités Nike où les meilleurs joueurs du moment se rencontraient pour simuler un match à vie ou à mort qui touchait à l’épopée. Ces publicités ont marqué la jeunesse de beaucoup, et aujourd’hui, Nike l’a encore fait.

L’univers du football

S’il existait un multivers du football, ce ne serait autre que le Footballverse. Dans un nouveau chef-d’œuvre de Nike, publicitairement parlant, la marque américaine a imaginé ce que serait un multivers supposé amené à la vie réelle où l’on pourrait faire venir les meilleurs joueurs du monde quelle que soit l’époque, et les affronter tous comme dans un Battle Le footballeur de Royale était inquiet.

La vidéo nous emmène dans de supposés laboratoires à Genève où certains scientifiques (le docteur Rousseau et le professeur Machado) se disputent pour prouver qui est le meilleur joueur : Ronaldinho de 2006 ou le Mbappé que nous connaissons aujourd’hui ? Lequel choisiriez-vous?

Afin de tirer des conclusions, comme de bons scientifiques, ils ont besoin de tests et d’essais, ils décident donc de créer le soi-disant Footballverse (soccerverse) pour affronter les deux joueurs et montrer qui est le meilleur.

Le meilleur du meilleur

La situation devient incontrôlable et les scientifiques décident de sauver beaucoup plus de joueurs d’autres temps, laissant un spectacle que beaucoup paieraient pour voir dans la vraie vie. Le casting de stars qui apparaissent est au niveau des grandes productions Nike, et c’est que la liste est composée de rien de moins que :

Cristiano Ronaldo (version 2022 et 2004)

kylian mbappé

Ronaldo (versions 2022, 2002 et 1998)

Ronaldinho (version 2006)

Alex Morgan

Virgile Van Dijk

sam ker

Kevin De Bruyne

léa williamson

Phil Foden

Carli Lloyd (version 2015)

Christian Jr.

Shane Kluivert

Edgar Davids (version 2000)

Les sentiments

Les plus jeunes qui verront la publicité seront probablement émerveillés par l’affichage des stars et le récit amusant qu’elles proposent, mais c’est encore un autre hommage aux publicités mythiques de Nike Football dont nous avons pu profiter il y a des années. Sûrement plus d’un se souvient de la vidéo du colisée :

Ou l’aéroport de l’équipe brésilienne :

Ou celui de la boite :

Cibler le Footballverse

L’idée de cette publicité Footballverse n’est autre que de promouvoir l’univers que Nike Football a créé autour de la marque. Le site Web de promotion encourage les visiteurs à rejoindre la communauté Nike Football, à trouver des expériences organisées dans différentes villes du monde, à visiter le monde NIKELAND au sein de Roblox et, bien sûr, à faire des achats chez Nike Football.

Aujourd’hui, de nombreux jeunes reproduiront l’annonce encore et encore, hallucinant avec la sélection de stars si impossible que la marque a pu rassembler, et des années plus tard, ils s’en souviendront avec affection comme aujourd’hui beaucoup d’entre nous s’en souviennent avec une certaine pincée. dans nos cœurs comment l’équipe brésilienne a joué au football dans un aéroport après avoir appris que son vol avait été retardé. Quelle est votre publicité Nike préférée de toutes celles qui ont été lancées dans l’histoire de la marque ?