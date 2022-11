A quel âge commence-t-on à comprendre qu’on vieillit

Une enquête commandée par l’association Found a révélé à quel âge on commence à sentir les premiers signes de l’âge avancer inexorablement.

Il arrive un moment pour tout le monde où l’on commence à ressentir les signes de l’avancée en âge, la perception de ne plus avoir les 20 ans fatidiques et donc de vieillir inévitablement. Une nouvelle enquête menée par la société américaine OnePoll commandée par Found, une association visant à promouvoir le bien-être psychophysique en lien avec le contrôle du poids, a déterminé que l’on commence à percevoir le vieillissement à partir de 42 ans. En revanche, le maximum de santé et de bien-être, ou la phase de la vie dans laquelle on se sent plein d’énergie et de force, est perçu environ une décennie plus tôt, à 34 ans.

Il convient de noter que l’enquête a été menée aux États-Unis, où l’espérance de vie, les habitudes alimentaires, les soins de santé et l’état de santé moyen de la population diffèrent considérablement des autres pays. Il suffit de penser à notre France ou au Japon, où la longévité est sans aucun doute plus grande, également grâce à une alimentation en moyenne plus saine (comme celle de la Méditerranée) et moins riche en viande. Néanmoins, les données de l’enquête américaine peuvent être un point de référence indicatif pour ceux qui approchent de la cinquantaine.

L’enquête, dont les résultats ont été partagés en avant-première par le New York Post, a été menée auprès de deux mille citoyens américains, avec des échantillons représentatifs de différentes générations : les Baby boomers ou Boomers, c’est-à-dire ceux nés entre 1946 et 1964 ; la génération X, c’est-à-dire les personnes nées entre 1965 et 1980 ; Génération Y dite « Millennials » (ceux nés entre 1981 et 1996) ; et la génération Z ou « Centennials », c’est-à-dire ceux nés entre 1997 et 2012. Comme indiqué, l’enquête a révélé que la plupart des gens commencent à percevoir le vieillissement à partir de 42 ans, bien que 15% de l’exemplaire ait déclaré ressentir ces signes avant l’âge. de 35. Les principaux indicateurs de l’avancée en âge rapportés par les répondants étaient les douleurs articulaires (39%), l’apparition de maladies chroniques telles que l’hypertension ou le diabète (37%), le ralentissement du métabolisme (35%) et la prise de poids (30%).

Environ la moitié des volontaires de la génération X ont déclaré qu’ils ne savaient pas qu’ils ne pouvaient pas continuer à suivre le même régime alimentaire ou le même programme de conditionnement physique que lorsqu’ils étaient jeunes, tandis que les autres ont commencé à ressentir le besoin de ces changements vers l’âge de 39 ans. Cependant, plus de 60 % ont reporté ces changements de mode de vie de 3 à 6 ans, tandis que 29 % l’ont fait de quelques années. Un cinquième des personnes interrogées, cependant, nie percevoir les signes du vieillissement et se sent toujours comme une jeune pousse, en pleine force. 36% du total ont déclaré avoir modifié leur consommation de vitamines et de suppléments, tout comme 40% des baby-boomers et 34% de la génération X ont déclaré qu’ils changeaient leurs habitudes alimentaires. Même 30 % de la génération Z le font, même s’ils sont très jeunes (les choix liés à la protection de l’environnement pourraient influencer). Selon l’enquête, les Millennials sont la génération qui pourrait ressentir les signes du vieillissement plus tôt que les autres, malgré une plus grande propension à la méditation et une plus grande conscience. Environ 3 personnes sur 10 au total s’inquiètent du vieillissement, tandis qu’une personne sur 4 est consciente du caractère inévitable du processus. Curieusement, beaucoup ont honte de parler à leur médecin des changements qu’ils ont remarqués au fil des ans.

« Bien que le vieillissement soit inévitable, apporter des changements de mode de vie sains est une mesure de soins préventifs qui peut aider à réduire les problèmes liés à l’âge tels que la prise de poids et les maladies chroniques », a déclaré au New York Post le Dr Rekha Kumar, médecin-chef de Found. « Au cours des 100 dernières années – a ajouté l’expert – nous avons presque doublé notre espérance de vie, il est donc essentiel d’être proactif pour prolonger notre santé et notre longévité ». Le Dr Kumar a également souligné qu’il est essentiel d’améliorer les habitudes de vie générales, telles que se reposer pendant le nombre d’heures recommandé pour votre groupe d’âge, faire de l’exercice et prendre soin de votre santé mentale.