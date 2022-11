Voici les aéroports américains les plus rapides et les plus lents pour le WiFi et celui qui a les vitesses les plus misérables

Ookla a partagé aujourd’hui sa dernière étude axée sur les performances WiFi dans les 50 aéroports américains les plus fréquentés. Alors que les 17 premiers voyaient des vitesses comprises entre 100 et 203 Mbps, les 12 derniers aéroports incluaient des vitesses inférieures à 10 Mbps. Voici comment le WiFi gratuit des aéroports américains s’est empilé.

Ookla, créateur de la populaire application Speedtest, a publié le nouveau rapport sur son blog :

« La saison des vacances approche à grands pas aux États-Unis et avec elle l’anticipation de passer plus de temps que prévu à l’aéroport. Pour vous aider à savoir si vous aurez les vitesses dont vous avez besoin pour diffuser librement des vidéos ou si vous aurez besoin de télécharger ces émissions à l’avance, nous avons élargi notre analyse précédente pour examiner le Wi-Fi gratuit dans 50 des aéroports les plus fréquentés. aux États-Unis Nous avons également examiné certaines des autres options Wi-Fi disponibles dans les aéroports du pays pour voir comment vous pouvez obtenir la meilleure expérience réseau (même si vous devez payer pour cela).

17 aéroports américains avec le Wi-Fi le plus rapide

En tête du peloton, les 5 premiers pour les vitesses de téléchargement médianes Wi-Fi étaient San Jose, Cincinnati, San Francisco, Honolulu et Oakland avec des résultats compris entre 154 et 203 Mbps. Voici la liste complète des 17 meilleurs:

12 aéroports américains avec le Wi-Fi le plus lent

À l’autre extrémité du spectre, les 12 aéroports les plus lents pour le Wi-Fi variaient de 5,23 à 48,4 Mbps en vitesse médiane.

Les deux aéroports de Houston étaient en bas avec des vitesses abyssales de 8,79 et 8,9 Mbps.

Mais Aéroport international de Pittsburgh était le plus misérable avec un téléchargement médian de seulement 5,23 Mbps !

Aéroports en milieu de peloton

20 aéroports variaient entre 50 et 100 Mbps médianes Wi-Fi, les voici :

Des vitesses décroissantes

Fait intéressant, Ookla a également observé que les vitesses médianes WiFi ont considérablement diminué dans quatre grands aéroports américains.

Seattle a perdu 32,06 Mbps, Chicago O’Hare 29,10, LAX 20,74 et San Francisco 13,87 Mbps.

« Notre analyse mondiale la plus récente du Wi-Fi gratuit dans les aéroports comprenait sept de ces aéroports (plus de huit SSID, Denver en ayant deux). La vitesse de téléchargement nominale a diminué lorsque l’on compare le premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2022 dans quatre de ces aéroports : Sea-Tac (baisse de 32,06 Mbps), O’Hare (baisse de 29,10 Mbps), Los Angeles (baisse de 20,74 Mbps) et San Francisco (baisse de 13,87 Mbps). goutte). Dallas/Fort Worth a montré une augmentation de 7,02 Mbps de la vitesse de téléchargement médiane au cours de la même période. Il n’y avait pas de différence significative dans la vitesse de téléchargement entre les trimestres à Hartsfield-Jackson et sur les deux SSID à Denver. Nous nous attendons généralement à ce que les vitesses s’améliorent avec le temps, à mesure que les aéroports et les fournisseurs de services Internet modernisent leur équipement. Lorsque les vitesses Wi-Fi des aéroports diminuent, nous nous attendons généralement à ce que cette infrastructure ne suive pas l’augmentation du volume de passagers ou de l’utilisation d’Internet.

Consultez le rapport complet d’Ookla pour plus de détails.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :