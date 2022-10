Les décès dus à la chaleur ont augmenté de 68 % en seulement 20 ans : l’alarme du Lancet

Dans le rapport faisant autorité du Lancet Countdown sur la santé et le changement climatique, il a été démontré que les victimes des vagues de chaleur ont augmenté de 2/3 en 20 ans.

Les vagues de chaleur meurtrières sont l’une des principales menaces du changement climatique et causent déjà aujourd’hui un nombre important de morts. Qu’il suffise de dire qu’en seulement 20 ans, les décès liés à la chaleur en Inde ont augmenté de 55 %, alors qu’à l’échelle mondiale depuis le tournant du millénaire, il y a eu une augmentation de 68 %. Si les températures moyennes continuent d’augmenter par rapport à l’époque préindustrielle, dépassant le seuil critique de 1,5°C fixé par les scientifiques, ces événements seront encore plus intenses et fréquents, provoquant la mort d’un nombre croissant de personnes. Non seulement parmi les groupes les plus à risque, à savoir les personnes âgées, les enfants et les personnes vulnérables, mais aussi parmi ceux qui sont en parfaite santé.

Poussée par l’augmentation spectaculaire du nombre de décès dus aux vagues de chaleur au cours des 20 dernières années, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’University College London a collaboré avec des instituts du monde entier, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le World Organisation météorologique (OMM) et la Division de l’analyse économique des impacts climatiques et des politiques du Centre euro-méditerranéen sur le changement climatique à Venise. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Marina Romanello, maître de conférences à l’Institut de santé mondiale de l’université britannique, sont parvenus à leurs conclusions après avoir associé la fréquence des vagues de chaleur à l’augmentation des décès au cours de la même période. Les chercheurs ont constaté que, sur la période 2012-2021 par rapport à 1986-2005, les enfants de moins d’un an ont été exposés à un total de 600 millions de jours supplémentaires de canicules extrêmes, soit 4,4 jours de plus par enfant, tandis que les adultes ayant dépassé l’âge de 65 à 3,1 milliards de jours supplémentaires (3,2 jours supplémentaires par personne).

Cela a conduit à une augmentation significative des décès, en particulier au cours des vingt dernières années. Entre 2017 et 2021, dans le monde, les décès causés par la chaleur ont été supérieurs de 68 % à ceux de la période de quatre ans 2000-2004. Les populations les plus vulnérables sont celles qui sont les plus exposées aux risques de vagues de chaleur ; rien qu’en Inde, l’augmentation des décès, comme indiqué, était de 55 %. Et ce n’est là qu’un des facteurs liés à l’impact du changement climatique sur la santé. Le réchauffement climatique catalyse le risque d’événements météorologiques extrêmes, d’incendies, de sécheresses, de famines, d’inondations et d’autres phénomènes qui coûtent la vie à des centaines de milliers de personnes chaque année. Il suffit de dire que le risque d’être exposé aux incendies a augmenté de 61 % entre 2000 et 2021.

« Notre rapport de cette année révèle que nous sommes à un moment critique. Nous voyons comment le changement climatique a de graves impacts sur la santé dans le monde, alors que la dépendance mondiale persistante aux combustibles fossiles exacerbe ces dommages pour la santé au milieu de multiples crises mondiales, gardant les ménages vulnérables aux marchés volatils des combustibles fossiles, exposés à la pauvreté énergétique et à des niveaux dangereux de pollution de l’air », a déclaré le Dr Marina Romanello dans un communiqué de presse. Les détails de la recherche ont été rapportés dans le rapport sur la santé et le changement climatique de la prestigieuse revue scientifique The Lancet, « The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change : health at the merci of fossil fuels ».