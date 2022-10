Amd Travaille Sur La Mémoire Cxl Grand Public

Pourquoi c’est important : Une nouvelle norme pour connecter plus étroitement la RAM aux autres composants du système pourrait atteindre les consommateurs dans les prochaines années. Ce changement devrait accroître l’efficacité et l’utilité des modules de stockage et de mémoire plus récents et plus rapides. Cependant, cela nécessitera du nouveau hardware.

Au cours d’un webinaire cette semaine, AMD a mentionné les objectifs d’intégrer la technologie de mémoire CLX dans les produits grand public d’ici trois à cinq ans. La société n’a pas décrit ses plans en détail, mais a fait un énoncé de mission initial clair pour une technologie qui n’a été mentionnée qu’au niveau de l’entreprise jusqu’à présent.

Compute Express Link (CXL) est une nouvelle norme ouverte conçue par le consortium CLX en 2019, tirant parti de la technologie PCIe 5.0 pour permettre à différents composants système de partager la mémoire. Par exemple, cela pourrait permettre à la RAM d’un ordinateur de s’appuyer sur un SSD PCIe ou M.2 pour une aide supplémentaire.

Actuellement, les SSD et la RAM utilisent des protocoles de communication différents, limitant les connexions entre eux. La nouvelle norme pourrait donner à des composants tels que les GPU, la RAM, les CPU et les périphériques d’E/S intelligents des protocoles communs leur permettant de partager des ressources pour des connexions plus rapides et plus réactives. Les nouveaux protocoles sont construits autour des E/S, de la mise en cache et de la mémoire.

L’année dernière, Samsung a présenté un module DRAM CXL, une première dans l’industrie, promettant une évolutivité de la mémoire « au niveau du téraoctet ». Les fournisseurs offriront initialement des composants comme celui-ci pour des tâches au niveau de l’entreprise telles que l’IA et l’apprentissage automatique dans les serveurs et l’infrastructure cloud.

Nous pourrions avoir un aperçu de CXL lorsqu’AMD dévoilera la prochaine génération de processeurs de serveur Epyc compatibles lors d’un événement le 10 novembre. Les Sapphire Rapids d’Intel comprendront également CXL. Les appareils grand public suivront probablement, mais CXL nécessite un silicium dédié pour que la mémoire, les processeurs, les GPU et d’autres composants soient conformes.

Ce n’est pas parce qu’AMD a été le premier à mentionner les plans CXL au niveau des consommateurs que l’entreprise essaiera de diriger dans cet espace seul. Il a reconnu que l’industrie devrait travailler ensemble pour apporter CXL à l’ensemble de l’écosystème PC. En effet, le consortium CXL comprend des entreprises comme AMD, Nvidia, Microsoft, Facebook, Google, Cisco, Intel, Alibaba et bien d’autres.

Bien qu’AMD envisage de travailler avec d’autres pour faire progresser CXL, le mentionner à ce stade précoce pourrait être un signe des efforts de l’entreprise pour pousser les composants de base de la mémoire PCIe 5 et DDR5 de CXL. Les nouveaux processeurs Ryzen 7000 exigent que les utilisateurs passent à la nouvelle plate-forme de socket AM5 et à la RAM DDR5, par opposition aux processeurs Raptor Lake d’Intel qui fonctionnent toujours avec les anciens sockets et la DDR4.