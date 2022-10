Cela a été découvert par une équipe de recherche britannique qui a constaté des changements dans la fonction cérébrale des années avant que les symptômes de la maladie neurodégénérative ne deviennent évidents.

Les signes de démence peuvent être détectés jusqu’à neuf ans avant le diagnostic de maladie neurodégénérative. Une équipe de scientifiques de l’Université de Cambridge et du Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust au Royaume-Uni a découvert que des changements dans la fonction cérébrale avant que les symptômes de déclin cognitif et comportemental ne deviennent évidents. Plus précisément, ils ont observé que, pour une gamme de conditions, telles que la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer, il est possible de détecter des changements fonctionnels et cognitifs pré-diagnostiques, suggérant le potentiel de développement de programmes de dépistage visant à identifier les personnes à risque. « Actuellement – ont déclaré les chercheurs dans une note – il existe très peu de traitements efficaces contre la démence ou d’autres maladies neurodégénératives, en partie parce que ces affections ne sont souvent diagnostiquées que lorsque les symptômes apparaissent, alors que la neurodégénérescence sous-jacente peut avoir commencé des années, voire des décennies, plus tôt. Cela indique qu’au moment où les patients participent aux essais cliniques, il peut déjà être trop tard pour changer le cours de la maladie.« .

L’étude des chercheurs de Cambridge était basée sur les données de la UK Biobank, une base de données biomédicale contenant des informations génétiques, sur le mode de vie et la santé d’environ un demi-million de citoyens britanniques âgés de 40 à 69 ans. En plus de ces informations anonymes, la biobanque britannique comprend également des données sur la résolution de problèmes, des tests de mémoire et de temps de réaction, ainsi que des informations sur le nombre de chutes des participants. Cela a permis aux chercheurs d’identifier la présence de signes de démence au départ, c’est-à-dire avant le diagnostic de maladie neurodégénérative.

Les signes de démence avant le diagnostic

Les chercheurs ont observé qu’au départ, les personnes qui développaient plus tard la maladie d’Alzheimer avaient des scores inférieurs en résolution de problèmes, en temps de réaction, en rappel de la liste de chiffres, en mémoire prospective (la capacité de se souvenir de ce qu’il fallait faire ensuite) et en appariement des couples par rapport aux personnes qui , au cours de la période d’étude, n’ont pas reçu de diagnostic de maladie neurodégénérative. En plus de cela, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer avaient également une probabilité plus élevée de tomber dans les 12 mois précédant le diagnostic. C’était également le cas pour les personnes qui ont développé une autre maladie neurologique, connue sous le nom de paralysie supranucléaire progressive (PSP), qui affecte l’équilibre, pour laquelle elles ont constaté plus du double du risque de chute.

Dans l’ensemble, pour chaque condition évaluée par les chercheurs, y compris la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy, les patients ont signalé un état de santé général pire au départ. « Lorsque nous avons examiné le passé des patients, il est devenu clair qu’ils montraient des signes de déficience cognitive plusieurs années avant que leurs symptômes ne deviennent suffisamment évidents pour nécessiter un diagnostic. – a déclaré le premier auteur de l’étude, le Dr Nol Swaddiwudhipong de l’Université de Cambridge -. Ces signes étaient souvent légers, mais concernaient un certain nombre d’aspects de la cognition« .

Pour les chercheurs, qui ont détaillé les résultats de leur analyse dans un article de recherche publié dans leAlzheimer et démence : le journal de l’Association Alzheimerla possibilité de détecter ces signes représente « une étape importante vers notre capacité à sélectionner les personnes les plus à risque de maladie neurodégénérative – par exemple, les personnes de plus de 50 ans ou celles qui souffrent d’hypertension artérielle ou qui ne font pas assez d’exercice – et à intervenir à un stade antérieur au diagnostic« .

Selon l’auteur principal de l’étude, le Dr Tim Rittman du Département de neurosciences cliniques de l’Université de Cambridge, les résultats pourraient également aider à identifier les participants aux essais cliniques pour de nouveaux traitements potentiels. « Le problème avec les essais cliniques est que, par nécessité, on recrute souvent des patients qui ont déjà reçu un diagnostic, mais on sait qu’il est déjà tard et qu’on ne peut pas arrêter leur état. – a déclaré le Dr Rittman -. Si, d’autre part, nous pouvons identifier ces personnes avant que la démence ne se développe, nous aurons une meilleure chance de voir si les médicaments sont efficaces« .