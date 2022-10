FIFA et Roblox inaugurent FIFA World, le métaverse pour ceux qui aiment le football

À l’intérieur, vous pouvez interagir avec d’autres fans dans des lieux sociaux virtuels, notamment à travers des défis et des jeux d’adresse qui vous permettent d’obtenir des récompenses et des objets de collection exclusifs.

De grands changements balayent la franchise de jeux vidéo FIFA. D’une part, EA Sports a clôturé le cycle avec FIFA 23 avant de donner vie à EA Sports FC. D’autre part, la FIFA est prête à tisser de nouveaux partenaires. Ces dernières heures, la fédération internationale de football a annoncé via son blog la naissance de FIFA World au sein de Roblox, un jeu vidéo MMO (Massively Multiplayer Online) très populaire, notamment auprès des plus petits. Un espace virtuel pour célébrer l’un des sports les plus populaires au monde.

« L’expérience immersive de la FIFA sur Roblox offrira aux fans de football une nouvelle façon passionnante d’interagir avec des amis, de célébrer la richesse de la culture et de l’héritage de la plus grande compétition sportive au monde et de démontrer leur créativité et leur fierté nationale à travers diverses fonctionnalités et mécanismes », a déclaré Romy. Gai, directeur commercial de la FIFA.

En d’autres termes, FIFA World est un métaverse de football dans le monde de Roblox. À l’intérieur, vous pouvez interagir avec d’autres fans dans des lieux sociaux virtuels, notamment à travers des défis et des jeux d’adresse qui vous permettent d’obtenir des récompenses et des objets de collection exclusifs. Les guest stars ne manquent pas non plus : dans FIFA World, il est possible de rencontrer les avatars de Pedri et Lena Oberdorf, deux icônes du football, la première d’Espagne, la seconde d’Allemagne. Parmi les autres contenus présents, il convient de mentionner FIFA +, un ensemble de contenus vidéo officiels à regarder sur le méga-écran présent dans le métaverse.

FIFA World représente une preuve supplémentaire de la façon dont le sport entend exploiter le métaverse pour attirer l’attention des nouvelles générations, de plus en plus habituées aux jeux vidéo. Déjà en 2019, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, avait déclaré que le véritable adversaire du football était Fortnite. Parmi d’autres exemples de métavers sportifs, il convient de mentionner Virtual Hill, la colline virtuelle de Wimblendon dédiée aux fans de tennis, également équipée d’espaces d’interaction virtuels, de méga écrans avec des contenus exclusifs et d’objets de collection à obtenir.