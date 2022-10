La confusion des Lufthansa AirTags a été résolue après qu’Apple et le régulateur de l’aviation se soient exprimés

La confusion entourant la mise en place ou non d’une interdiction des AirTags de Lufthansa est maintenant résolue, à la suite des déclarations d’Apple et du régulateur allemand de l’aviation. La compagnie aérienne, Apple et le régulateur ont tous maintenant précisé que les AirTags ne posent pas de risque pour la sécurité et sont autorisés dans les bagages enregistrés.

L’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne a également pesé – mais pas d’une manière particulièrement utile – tout comme la FAA aux États-Unis…

Arrière plan

On ne sait pas exactement comment cela a commencé, mais une rumeur a commencé à circuler selon laquelle les AirTags dans les bagages enregistrés étaient interdits sur les vols Lufthansa. Cela a conduit certains clients à poser des questions sur le problème sur Twitter, et la compagnie aérienne a apparemment confirmé l’interdiction.

En réponse à une question client sur Twitter, la compagnie aérienne allemande tweeté:

Lufthansa interdit les AirTags activés dans les bagages car ils sont classés comme dangereux et doivent être désactivés.

Une fois que le problème a attiré l’attention des médias, la compagnie aérienne a encore compliqué les choses avec une déclaration selon laquelle elle n’avait «pas interdit les AirTags et il n’y a aucune directive ou réglementation de Lufthansa pour interdire les Airtags. Il existe une réglementation permanente de l’OACI sur ces appareils, mais cela n’a rien à voir avec Lufthansa ou tout autre transporteur.

Cela a laissé l’impression que la compagnie aérienne elle-même ne les avait pas interdits, mais que l’organisation mondiale de l’aviation civile internationale (OACI) l’avait fait.

Apple a répondu à la controverse en déclarant qu’il n’y avait aucun obstacle réglementaire à l’utilisation des AirTags.

Les AirTags sont conformes aux réglementations internationales en matière de sécurité des voyages aériens pour les bagages à main et les bagages enregistrés.

La compagnie aérienne dit maintenant qu’elle a consulté le régulateur allemand et que les AirTags sont effectivement autorisés. La New York Times rapports:

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a fait marche arrière mercredi, affirmant que les Apple AirTags et autres dispositifs de suivi Bluetooth seraient à nouveau autorisés dans les bagages enregistrés. « Les autorités allemandes de l’aviation (Luftfahrt-Bundesamt) ont confirmé aujourd’hui qu’elles partagent notre évaluation des risques selon laquelle les dispositifs de suivi avec une batterie et une puissance de transmission très faibles dans les bagages enregistrés ne présentent pas de risque pour la sécurité », a déclaré la compagnie aérienne. « Avec cela, ces appareils sont autorisés sur les vols Lufthansa. »

L’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne – qui réglemente l’aviation dans les 27 pays de l’UE, ainsi que le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et l’Islande – a alors décidé qu’elle devait également dire quelque chose. Bien que ce qu’il disait n’aidait pas exactement.

[The agency] a déclaré que sa réglementation « n’interdisait ni n’autorisait » en soi les trackers, mais que les opérateurs avaient le droit de déterminer quels appareils pouvaient être utilisés en toute sécurité en vol.

Outre-Atlantique, la Federal Aviation Administration (FAA) et la Transportation Security Administration (TSA) ont également confirmé qu’il n’y avait aucun problème avec l’utilisation des AirTags sur les vols américains.

Nous pouvons maintenant tous continuer à placer des AirTags dans nos bagages enregistrés. Non seulement cela aide à les localiser au cas où une compagnie aérienne perdrait leur trace, mais cela procure également une tranquillité d’esprit car il est généralement possible de confirmer qu’ils sont bien arrivés à l’avion lors du contrôle à la porte d’embarquement ou à bord de l’avion. avant le départ.

Photo : Adam Khan/Unsplash

