L’astéroïde qui a provoqué l’extinction des dinosaures a provoqué un tremblement de terre monstrueux qui a duré des semaines ou des mois

En analysant des sédiments datant de 66 millions d’années, les chercheurs ont déterminé que l’astéroïde Chicxulub avait déclenché un méga-séisme qui a duré peut-être des mois.

L’astéroïde Chicxulub qui, il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, a provoqué l’extinction des dinosaures non aviaires – et de 75 % des espèces vivantes sur Terre – a provoqué un tremblement de terre colossal qui a duré des semaines voire des mois. L’impact de la « roche spatiale » d’un diamètre estimé à 10 kilomètres a libéré une énergie de 1023 joules, si puissant qu’il dépassait de 50 mille fois celui dégagé par le tremblement de terre catastrophique de magnitude 9,1 qui s’est développé le 26 décembre 2004 dans l’océan Indien, au large de Sumatra (Indonésie). Le tremblement de terre a duré 8 minutes et a déclenché un tsunami avec des vagues atteignant 15 mètres de haut, qui a fait plus de 230 000 victimes en Asie du Sud-Est. A titre de comparaison, le tsunami déclenché par Chicxulub a généré des vagues de 1,5 kilomètre de haut, qui se sont propagées à la vitesse monstrueuse de 143 kilomètres à l’heure sur le continent. L’événement, comme le démontre la nouvelle étude, s’est accompagné d’un très long tremblement de terre et d’une violence inimaginable (magnitude 10+).

Illustration de l’impact de Chicxulub. Crédit : Hermann Bermudez

Le calcul de l’intensité du séisme généré par l’astéroïde qui a tué des dinosaures non aviaires a été effectué par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université d’État de Montclair (États-Unis), qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université nationale autonome du Mexique, l’Université de Manchester, la Jackson School of Geosciences de l’Université du Texas et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Hermann Bermudez, professeur au programme Environmental Science and Management de l’Université du New Jersey, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les sédiments des sections Crétacé-Paléogène (K/Pg) – datant d’il y a 66 millions d’années – dans divers pays : Colombie, Mexique et États-Unis. L’astéroïde Chicxulub a formé le cratère homonyme d’environ 200 kilomètres dans l’actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique.

Les sphérules de verre générées après l’impact de l’astéroïde. Crédit : Hermann Bermudez

Tous les sédiments concernés ont été affectés par des phénomènes tels que la liquéfaction et la déformation due à l’astéroïde. Une partie de ces sédiments est composée de sphérules de verre appelées tektites ou microtectites formées par la chaleur et la pression extrêmes générées par la collision ; l’impact a en effet dispersé dans l’atmosphère des gouttes de matière fondues présentes sur la croûte terrestre, qui sont ensuite retombées à la surface sous forme de sphères de verre. En analysant l’agencement et les déformations de ces sédiments déposés après l’impact, les scientifiques ont pu calculer l’ampleur des « secousses » auxquelles ils ont été soumis, dues au séisme généré par Chicxulub.

Les couches sédimentaires. Crédit : Hermann Bermudez

Le professeur Bermudez et ses collègues considèrent le dépôt de sédiments au large de la côte de l’île de Gorgonilla, à 2 kilomètres de profondeur, particulièrement précieux. Quinze mètres sous le fond marin, en effet, les couches de sédiments mettent en évidence les effets de ce méga-séisme préhistorique, qui a duré peut-être des mois. « La section que j’ai découverte sur l’île de Gorgonilla est un endroit idéal pour étudier la frontière K-Pg, car c’est l’une des mieux préservées et elle était profonde dans l’océan, donc elle n’a pas été affectée par les tsunamis », a déclaré le scientifique dans un communiqué de presse. Les détails de l’étude seront présentés lors de la réunion GSA Connects 2022 de la Geological Society of America qui se tiendra dans les prochains jours. Le résumé est disponible sur ce lien.