Les sonneries « Natural Elements » du Pixel 7 sont désormais disponibles pour les autres téléphones Pixel [Download]

Google a enfin dévoilé sa dernière série phare Pixel 7. La série comprend Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les deux téléphones sont livrés avec diverses mises à niveau matérielles. Outre les modifications matérielles, le Pixel 7 apporte également de nouveaux fonds d’écran, sonneries, sons de notification, etc. Si vous êtes un utilisateur Pixel, vous pouvez obtenir des sonneries Pixel 7 et d’autres sons sur votre appareil.

Le jour de l’événement de lancement du Pixel 7, Google a également publié de nouveaux fonds d’écran dans la collection Community Lens pour le Pixel 4 et les appareils plus récents. Vous pouvez obtenir ces fonds d’écran ici.

Semblable aux fonds d’écran, Google ajoute également de nouvelles sonneries et d’autres sons, mais uniquement sur le Pixel 7 pour le moment. Cependant, la nouvelle sonnerie Pixel 7 n’est pas exclusive au Pixel 7, car les autres propriétaires de Pixel peuvent l’obtenir en mettant à jour l’application Sounds.

Il y a un total de 12 nouvelles sonneries dans la collection nommée Éléments naturels dans Pixel 7 et Pixel 7 Pro. C’est le même nombre que les nouveaux fonds d’écran que nous avons partagés hier.

Voici toutes les nouvelles sonneries de l’application de sons Google Pixel 7 dans la catégorie Éléments naturels.

Éveil

Abeille occupée

Dérive des nuages

Goutte de rosée

Plaine poussiéreuse

Brise de jardin

Tambour de bûche

Se mélanger

Chanson de nuit

Oiseau chanteur

voyages

Pivert

Grâce à Mishaal Rahman pour les trouvailles. Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont livrés avec un design, des spécifications et tout cela à des prix agressifs dans la gamme phare.

Google a toujours impressionné les utilisateurs du département logiciel. Et ils continuent de le faire en ajoutant fréquemment de nouvelles fonctionnalités, fonds d’écran et sonneries. Toutes les nouvelles sonneries sont disponibles sur la version 3.0 de l’application Sounds qui est disponible sur la série Pixel 7 prête à l’emploi.

Comment obtenir des sonneries Pixel 7 sur d’autres téléphones Pixel

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le nouvel ensemble de sonneries de la collection Natural Elements est disponible dans la dernière version de l’application Sounds qui est déployée pour les utilisateurs de Pixel via le Play Store. Et donc, si vous êtes un utilisateur Pixel, vous pouvez mettre à jour l’application Sounds vers la dernière version de Play Store.

Et maintenant, vous verrez enfin le nouvel ensemble de sonneries que vous pouvez appliquer sur votre appareil.

Télécharger des sonneries Pixel 7

Si la nouvelle version de l’application Sounds n’est pas encore disponible sur le Play Store, vous pouvez utiliser l’apk pour mettre à jour l’application immédiatement. De cette façon, vous n’avez pas à attendre que la nouvelle version soit déployée sur votre appareil. Vous pouvez télécharger l’apk Sounds à partir de apkmirror puis installez l’apk sur votre téléphone.

Si vous avez un téléphone sans pixel, cela ne fonctionnera malheureusement pas pour votre appareil. Vous devez extraire la version mp3 pour obtenir ces nouveaux sons Pixel.

