Côtes italiennes envahies par le crabe bleu exotique, une menace pour les écosystèmes : comment le reconnaître

Ces dernières années, les populations de crabe royal bleu, une espèce exotique de l’Atlantique, ont littéralement explosé en France. Quels sont les risques.

Comme l’a précisé l’Institut supérieur pour la protection et la recherche de l’environnement (ISPRA) dans une infographie exhaustive, plus de 3 000 espèces exotiques vivent aujourd’hui en France, des organismes originaires d’autres pays – c’est-à-dire allochtones – qui peuvent avoir un impact significatif sur l’équilibre de écosystèmes délicats autochtones. En raison des échanges commerciaux internationaux de plus en plus nombreux et répandus, de concert avec l’effet « tropicalisant » des changements climatiques qui ont rendu notre pays et la mer Méditerranée plus hospitaliers pour certaines espèces, ce n’est qu’au cours des 30 dernières années que les organismes exotiques ont augmenté de 96 %. Parmi les espèces les plus préoccupantes sur le plan écologique, on trouve le soi-disant crabe bleu (Callinectes sapidus), également connu sous le nom de crabe royal bleu ou crabe bleu. Les premières observations de ce crustacé dans notre pays remontent à la fin des années 40 du siècle dernier dans la région de Grado, dans le Frioul-Vénétie Julienne, mais ce n’est que ces dernières années qu’il a été le protagoniste d’une véritable explosion démographique, en particulier le long des côtes. de l’Adriatique. L’espèce a récemment été aperçue également dans la mer Ligure et surtout sur les côtes du Latium, avec diverses présences constatées à Ostie, Ladispoli et d’autres côtes du Latium. Voici comment reconnaître les crabes royaux bleus et pourquoi ils sont classés comme des « extraterrestres envahissants » qui menacent nos écosystèmes.

Comment reconnaître un crabe royal bleu

Le crabe royal bleu est un crustacé décapode originaire de l’océan Atlantique, plus précisément des côtes orientales du continent américain, où l’espèce est répandue et a une grande importance commerciale. Il est en effet considéré comme un véritable mets de choix et les prix de vente sont importants, comparés aux dizaines de milliers de tonnes de crabes récoltées chaque année. Comme indiqué dans une notice d’information du « Giornale dei Marinai », réalisée en collaboration avec l’ISPRA, le crabe bleu est classé comme une « espèce côtière infralittorale qui vit jusqu’à 35 mètres de profondeur ». Le crustacé est capable de survivre dans des eaux dont la température est comprise entre 3 et 35°C et avec une plage de salinité importante. Son nom est dû à la couleur bleue des griffes chez les mâles (elles sont rouges chez les femelles) et des pattes ; la couleur générale est plutôt généralement gris verdâtre. C’est un gros crabe, étant donné que la carapace peut dépasser 23 centimètres de largeur et 15 de longueur. Les marges sur les côtés des yeux sont dentelées et il y a une grande pointe aux sommets droit et gauche de « l’armure ».

Comment il est arrivé le long de la côte française

On ne sait pas comment le crabe royal bleu est arrivé le long des côtes de de France et d’autres pays bordant la mer Méditerranée, mais il est probable que les larves et les adultes aient été libérés des eaux de ballast des navires. Une fois relâchés dans la mer, ils auraient trouvé des conditions climatiques et écologiques propices, permettant l’adaptation et la stabilisation. Le récent boom démographique pourrait être lié à des températures de l’eau toujours plus élevées, sachant que, comme l’indique le Journal of Sailors, les larves ont besoin d’une température d’au moins 15°C pour se développer normalement. Les femelles peuvent pondre jusqu’à plus de 2 millions d’œufs, selon leur taille.

Parce que c’est une menace pour les écosystèmes italiens

Le crabe royal bleu est un prédateur efficace qui dévore pratiquement tous les types de petites proies qu’il parvient à capturer avec ses pinces, des mollusques gastéropodes aux mollusques bivalves comme les moules, palourdes, coques et autres, en via d’autres crustacés, petits poissons, coelentérés comme les méduses, les échinodermes, les vers, etc. Sa taille importante en fait un ennemi redoutable pour de nombreuses espèces indigènes, dont nos crabes. Le risque est plus grand pour les organismes indigènes déjà en difficulté pour d’autres raisons, telles que le changement climatique susmentionné. Les pêcheurs trouvent souvent des crabes bleus sur leurs filets alors qu’ils se nourrissent de proies piégées. L’impact sur nos écosystèmes n’est pas encore totalement évalué mais les biologistes s’inquiètent plutôt de la présence du crabe bleu ; pour cette raison, ils recommandent d’attraper autant de spécimens que possible, soulignant également que la viande est considérée comme un mets délicat dans la cuisine. Bien que les captures soient en augmentation, l’intervention humaine ne pourrait qu’effleurer leur présence. « C’est une espèce avec une dynamique explosive et exponentielle. Nous nous attendons donc à un grand nombre, que nous les pêchions ou non », a expliqué Corrado Battisti de la radio Centro Mare il y a quelques semaines, à propos des observations au monument naturel Palude di Torre Flavia près de Ladispoli.