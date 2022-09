Plus de 200 baleines échouées en Tasmanie, la moitié serait encore en vie

La meute s’est échouée sur Ocean Beach, sur la côte ouest de l’État isolé d’Australie, et semble être composée de globicéphales.

Vue aérienne de l’échouage des baleines à l’entrée du port de Macquarie / NRE Tas

Environ 230 baleines se sont échouées sur la côte ouest de la Tasmanie, en Australie, quelques jours seulement après la découverte de 14 cachalots morts sur King Island, dans le détroit de Bass, entre Melbourne et la côte nord de la Tasmanie. Le troupeau, qui s’est échoué sur Ocean Beach près de la ville de Strahan, semble être composé de globicéphales – également appelés dauphins pilotes ou globicéphales – et on suppose qu’au moins la moitié des spécimens sont encore en vie, selon le Département. des ressources naturelles et environnementales de Tasmanie.

Les raisons qui ont poussé ces cétacés à s’échouer en même temps ne sont pas tout à fait claires, bien que les experts soupçonnent que des températures plus élevées pourraient avoir affecté les courants océaniques, déplaçant les principales sources de nourriture (généralement des calmars) vers différentes zones, ce qui aurait conduit les mammifères marins à la côte. . « Lorsque cela se produit, les animaux ne sont pas dans la meilleure condition physique, car ils peuvent être affamés, ce qui peut les pousser à prendre plus de risques et peut-être à se rapprocher du rivage à la recherche de différentes sources de nourriture.A déclaré le scientifique marin Olaf Meynecke de l’Université Griffith de Brisbane. D’autres explications possibles incluent une erreur de navigation de la part du spécimen menant le peloton, par exemple en étant trompé par un événement extérieur.

Des baleines échouées en Tasmanie se sont précipitées pour secourir

Le ministère des Ressources naturelles a déclaré qu’une équipe du Programme de conservation marine s’est rendue dans la zone touchée, où elle travaillera au sauvetage des baleines aux côtés du personnel du Service des parcs et de la faune de Tasmanie et de la police de Tasmanie à Strahan. Un responsable local a exhorté la population à ne pas atteindre le site d’échouage pour éviter d’entraver les secours, après qu’un résident local a informé Australian Broadcasting Corp de « l’événement de masse », affirmant qu’il est clairement visible à l’entrée de Macquarie Harbour, une crique peu profonde sur le Océan Indien. « Les baleines sont une espèce protégée et, même une fois qu’elles sont mortes, c’est un crime d’interférer avec une carcasse », a déclaré le Département.

Un événement similaire, également sur la côte ouest de la Tasmanie, s’est produit il y a deux ans, précisément le 21 septembre, lorsque 470 globicéphales se sont échoués sur des bancs de sable lors du plus grand échouage massif jamais enregistré en Australie. Après une semaine d’efforts, une centaine de ces baleines ont été sauvées.