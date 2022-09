Adieu l’orque Kohana, morte dans un tank à l’âge de 20 ans : elle est enfin libre

L’orque Kohana est décédée « soudainement » au Loro Parque de Tenerife. Elle n’avait que 20 ans, tous passés dans une baignoire à cause de notre cupidité.

Une orque femelle saute dans un delphinarium. Une nageoire dorsale pliée est un symptôme évident de stress. Crédit : pixabay

Une autre orque a disparu prématurément dans un parc aquatique, prolongeant la liste interminable des cétacés morts en captivité. Perdre la vie à seulement 20 ans, 4 mois et 11 jours, c’est l’épaulard Kohana, qui a vécu toute son – et très courte – existence entre les mains avides des hommes. En effet, elle est née à Sea World à San Diego (États-Unis) en 2002, puis a déménagé moins de quatre ans plus tard à Loro Parque à Puerto de la Cruz sur l’île de Tenerife (Espagne), après un long voyage à travers le océan Atlantique. La structure est à la fois un zoo et un parc marin et a sauté plusieurs fois aux honneurs de l’actualité internationale, précisément à cause de la mort des orques ; Kohana est en fait la troisième à perdre la vie à l’intérieur en seulement 19 mois. Parmi les victimes, il y a aussi la petite Ula d’à peine 3 ans, fille de Morgan, une autre orque emprisonnée à Loro Parque.

Toute l’existence de Kohana a été remplie de chagrin, de souffrance et de privation, comme l’est d’ailleurs celle de tous les mammifères marins condamnés à l’emprisonnement, transformés en clowns tristes et sans dignité pour se produire devant le public payant. Comme indiqué, l’orque est née dans le parc aquatique Sea World de San Diego, une chaîne qui s’est retrouvée au centre du film documentaire dramatique « Black Fish ». Elle était la fille de Takara, également né en captivité, et du célèbre Tilikum, capturé en 1983 en Islande et transféré d’abord au Canada puis à Sea World à Orlando, où il fut impliqué dans la mort de trois personnes. Tilikum est mort en 2017 après des décennies de tourments, devenant l’emblème des traumatismes psychologiques et physiques dévastateurs que subissent les orques enfermées dans un tank. Qu’il suffise de dire que les orques, essentiellement de grands dauphins, dans la nature n’ont jamais attaqué un être humain une seule fois, alors qu’il existe de nombreuses attaques mortelles en captivité, filles de l’agression accumulée pendant la captivité. Cependant, Tilikum n’a jamais vu ni Takara ni Kohana, puisque ce dernier est né par insémination artificielle de la mère.

Kohana a été séparée de Takara alors qu’elle avait un peu plus de 3 ans – une autre torture, sachant que les épaulards peuvent vivre avec leur mère toute leur vie – pour être transférée à Loro Parque avec trois autres épaulards, tous liés les uns aux autres d’une certaine manière. Parmi eux se trouvait également son oncle Keto, avec le sperme duquel elle était enceinte deux fois. Comme Tilikum, Keto a également été impliqué dans la mort d’un entraîneur, tué en décembre 2009. Le premier fils de Kohana, Adan, né en 2010, a été immédiatement arraché à ses entraîneurs pour le forcer à vivre sous le commandement des hommes ; le même sort est arrivé à sa fille Victoria, née en 2012 et décédée en 2013 avant d’avoir un an. Kohana est tombée enceinte pour la première fois alors qu’elle n’avait que 7 ans; cela a fait d’elle la première orque en captivité. Il s’écoule généralement plusieurs années entre une grossesse et une autre dans la nature, précisément parce que les soins parentaux sont prolongés et que la garde des enfants est exigeante. Mais à peine 4 mois après la naissance d’Adan, Kohana a de nouveau été imprégnée de sperme de Keto par le personnel de Loro Parque. Son fils est toujours en vie mais souffre de problèmes dentaires « étendus et chroniques », comme l’indique la Free Morgan Foundation, une organisation engagée pour la libération de Morgan, la dernière femelle orque restée dans le parc de Tenerife. En 2019, elle a joué dans une vidéo dramatique dans laquelle on la voit essayer désespérément d’atteindre sa fille Ula, qui a été transférée dans une autre baignoire.

Loro Parque a annoncé la disparition de Kohana dans un communiqué de presse, qui soulignait « une profonde tristesse » face à la perte soudaine de l’orque. Dans le même message, cependant, il était indiqué que l’orque souffrait de problèmes de santé, il n’est donc pas clair comment et pourquoi elle est morte. Une coutume pour les cétacés en captivité. Ce qui est certain, c’est qu’à l’état sauvage, les épaulards peuvent vivre jusqu’à 90 ans, alors que ceux emprisonnés dans les delphinariums dépassent rarement les 20 ans de vie. Sur 174 orques morts en captivité dont l’histoire est connue, seuls 18 ont plus de 20 ans, comme le précise la Free Morgan Foundation.

Kohana a été une autre victime d’un système brutal qui anéantit l’existence de ces majestueux cétacés pour un simple profit sans merci. Les appels à la fermeture définitive de ces activités se multiplient d’année en année et des progrès significatifs ont été réalisés après la publication de Blackfish ; l’espoir est que nous puissions parvenir à la libération dans des sanctuaires marins protégés de tous les mammifères marins encore retenus captifs pour la moquerie publique, comme cela s’est produit avec les bélugas Little Grey et Little White.