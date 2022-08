5 écouteurs pour vous emmener à la salle de sport en septembre

En été, nous n’avons pas eu de frein et nous avons bu et mangé tout ce qui a été mis devant nous, alors en septembre, ce petit lutin que nous avons dans la tête nous attrape par la main et nous pousse à aller courir ou entraînez-vous dans le gymnase. Il faut brûler des calories coûte que coûte, et rien de mieux que de le faire accompagné d’une musique avec des écouteurs capables de résister à nos coups, courses et drops de sueur. Vous avez donc ici cinq modèles qui vont adoucir un peu plus ces séances d’entraînement.

5 modèles pour s’entraîner

Nous avons sélectionné des modèles de différents segments de prix ainsi que des technologies de reproduction, selon vos besoins. Vous verrez des écouteurs coûteux, d’autres moins chers, certains avec suppression du bruit ou audio spatial, et certains qui nous permettent d’entendre ce qui se passe autour de nous. Comme toujours, évaluez ce que vous recherchez dans un appareil de ce type et ce que chacun de ceux que vous avez ci-dessous vous propose pour prendre une décision car, si vous ne voulez qu’ils s’entraînent, pourquoi dépenser plus que vous ne le devriez ?

Voici nos cinq recommandations.

AirPods 3e génération

Si vous avez un iPhone, rien de mieux que de les accompagner d’AirPods de troisième génération bien plus compacts et plus petits et qui conservent une certaine résistance aux éclaboussures, parfaits pour sortir s’entraîner. Ils sont capables de fonctionner avec tous vos appareils Apple de manière coordonnée et garantissent jusqu’à 6 heures de lecture avec chaque écouteur, 30 au total avec le boîtier. Ils sont compatibles avec Apple Spatial Audio.

Trekz Air

Ce modèle de casque à conduction osseuse est parfait pour faire du sport et ne pas perdre le contact avec la réalité, puisque nous pouvons entendre le bruit qui nous entoure sans être isolé. Il est résistant aux éclaboussures, a une autonomie d’environ 6 heures de lecture continue et vous pouvez le coupler avec deux appareils en même temps.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Ce sont les casques les plus modernes de Samsung, arrivés sur le marché il y a à peine une semaine, et que vous remarquerez à peine si vous les portez pour faire du sport. Ils offrent une suppression active du bruit, un son Hifi 24 bits, une expérience 360 ​​et un étui de chargement pour recharger les écouteurs.

Viêta Pro

Ce modèle est, sûrement avec le Trekz, le plus axé sur les activités sportives puisqu’il est totalement résistant à l’eau grâce à sa certification IPX7. Ils offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie grâce au boîtier de charge et à leur conception avec un crochet pour mieux s’adapter à nos oreilles, garantissant que nous pouvons pratiquer n’importe quel sport que nous entreprenons avec eux.

HTOOA Sports

Enfin, nous nous concentrons sur un modèle que nous vous recommandons d’acheter uniquement pour une utilisation lorsque vous allez courir, afin de ne pas partir avec de bons casques sur le terrain ou à la salle de sport. Ce sont des écouteurs conçus pour le sport, qui tiennent très bien à la tête et sont étanches, de sorte qu’il ne fait pas mal de les porter même les jours de pluie. Selon le fabricant, il garantit 12 heures de lecture musicale sur une seule charge ou 13,5 heures de conversation.

Les liens que vous voyez dans cet article font partie de notre accord d’affiliation Amazon et peuvent nous rapporter une petite commission. Cependant, la décision de les publier a été prise librement, selon les critères éditoriaux d’El Output, sans tenir compte des suggestions ou des demandes des marques concernées.