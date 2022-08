Économisez-vous vraiment de l’argent si vous éteignez le climatiseur lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Ce que disent les scientifiques

Trois chercheurs de l’Université du Colorado ont déterminé s’il est vraiment pratique d’éteindre le climatiseur lorsque vous n’êtes pas chez vous ou de le laisser allumé.

La climatisation en période de chaleur « hyper-extrême » comme celle vécue ces dernières semaines – en raison de l’anticyclone africain – est indispensable pour beaucoup. De plus, en plus de rendre le travail, les études et la vie en général plus confortables, cela peut également représenter un bouclier contre d’éventuels problèmes de santé. Mais la facture d’électricité a un coût considérable, surtout en cette période de montée en flèche, donc utiliser le climatiseur de la manière la plus efficace et la plus correcte possible peut nous aider non seulement pour le bien-être, mais aussi pour nos poches. Par exemple, il peut sembler intuitif qu’éteindre le climatiseur lorsque nous sommes loin de chez nous et le rallumer après une journée de travail peut offrir de plus grandes économies que de le garder allumé toute la journée (maintien de la température souhaitée). Mais en est-il vraiment ainsi ? Un groupe de trois femmes scientifiques a voulu enquêter sur la question : voici ce qu’elles ont trouvé.

La consommation du climatiseur est maintenue allumée toute la journée ou éteinte pendant 8/4 heures dans un climat sec. Crédit : La Conversation

Les scientifiques Aisling Pigott, Jennifer Scheib et Kyrie Baker, spécialistes en ingénierie architecturale et en ingénierie des systèmes de construction à l’Université du Colorado à Boulder, pour déterminer s’il faut garder la climatisation allumée tout le temps pendant l’été ou l’éteindre lorsqu’elle n’est pas à la maison ils ont utilisé des modèles mathématiques et énergétiques spécifiques, capables de simuler le transfert de chaleur dans une maison. Le noeud fondamental de la question est en fait celui-ci : vaut-il mieux évacuer en permanence la chaleur de la maison tout au long de la journée, ou vaut-il mieux jeter tout ce qui s’est accumulé pendant la journée en rentrant ? Il ressort des calculs qu’en général il vaut mieux évacuer le chauffage en fin de journée (donc éteindre le climatiseur en partant et le rallumer en rentrant chez soi), cependant ce n’est pas toujours le cas Cas. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, comme l’isolation de la maison, la taille, le type de climatiseur utilisé, la température et l’humidité extérieures, comme l’indiquent les chercheurs dans un article publié dans The Conversation.

La consommation du climatiseur est maintenue allumée toute la journée ou éteinte pendant 8/4 heures dans un climat humide. Crédit : La Conversation

Pour expliquer leur raisonnement, les chercheurs ont donné un exemple pratique, lié à la quantité de chaleur qui s’accumule dans une maison. En imaginant qu’il y a une accumulation de « 1 unité de chaleur » par heure à elle seule et que le climatiseur doit donc retirer cette unité de chaleur par heure pour maintenir la température souhaitée, il est intuitif de penser que laisser le climatiseur éteint pendant 8 heures, lorsque vous le rallumez, il y aura 8 unités de chaleur à retirer. Mais ce n’est pas toujours le cas. Les maisons, en effet, ont « une limite à la quantité de chaleur qu’elles peuvent accumuler ». Par exemple, la maison peut s’équilibrer avec la température extérieure après avoir accumulé 5 unités de chaleur, elle ne doit pas nécessairement atteindre 8 après 8 heures. De plus, expliquent les scientifiques, le transfert de chaleur ralentit à mesure que les températures intérieures et extérieures se rapprochent de l’équilibre, tandis que la climatisation se refroidit moins efficacement lorsque les températures sont très élevées, donc « la maintenir éteinte pendant les heures les plus chaudes de la journée peut augmenter la température globale ». l’efficacité du système ». Pour toutes ces raisons, il n’est pas facile de comprendre s’il vaut mieux garder l’appareil allumé en permanence ou le rallumer lorsque l’on est chez soi.

La consommation annuelle en kWh d’une maison en milieu sec avec trois types de climatiseurs et selon trois modes de fonctionnement. Crédit : La Conversation

À l’aide d’un logiciel de modélisation énergétique du National Renewable Energy Laboratory pour déterminer la consommation d’énergie des bâtiments résidentiels aux États-Unis, les chercheurs ont effectué diverses «simulations de commodité» avec une maison typique de 110 pieds carrés située dans un climat sec (Arizona) et dans un climat humide (Géorgie). Ils ont évalué trois scénarios de températures conditionnées : le premier avec une constante de 24,4°C à l’intérieur ; la seconde avec fluctuation jusqu’à 31,6°C avec un arrêt de la climatisation pendant 8 heures ; et le troisième avec la même fluctuation de 31,6°C mais avec un arrêt de 4 heures. Les scientifiques ont également envisagé trois technologies de climatisation différentes, à savoir une climatisation centrale commune, une thermopompe centrale à air (ASHP) et une thermopompe minisplit.

La consommation annuelle en kWh d’une maison en milieu humide avec trois types de climatiseurs et selon trois modes de fonctionnement. Crédit : La Conversation

En croisant toutes les données, les chercheurs ont déterminé qu’éteindre et rallumer généralement le climatiseur consomme moins que de le garder toujours allumé pour maintenir une température constante tout au long de la journée. En un an, des économies de 11 % peuvent être réalisées avec un système de climatisation central. Cependant, cette économie peut diminuer « si la maison est mieux isolée, la climatisation est plus efficace ou le climat a des changements de température moins importants ». « La PAC air centralisée et la PAC minisplit sont globalement plus performantes, mais elles économisent moins en cas de baisse de température. Un arrêt de huit heures en semaine offre des économies quel que soit le type de système, alors que les avantages d’un arrêt de quatre heures sont moins importants », ont conclu les experts.