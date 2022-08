Quand Artemis 1 sera lancé vers la Lune, après le report décidé par la NASA

Après le report sensationnel du 29 août, la NASA pourra compter sur de nombreuses fenêtres de lancement utiles pour lancer Artemis 1, prévu jusqu’en juillet 2023.

Le lancement historique d’Artemis 1, initialement prévu entre 14h33 et 16h33 heure française le 29 août, a été reporté par la NASA en raison d’un problème lié au moteur de la fusée de lancement 3, sur lequel les ingénieurs enquêtent activement. In parole semplici, il propulsore RS-25 (ereditato dal programma Space Shuttle) non si è raffreddato a sufficienza come gli altri tre motori che compongono lo stadio principale del colossale Space Launch System (SLS), il più grande e potente razzo mai costruito dall ‘homme. Comme spécifié par la NASA, tous les moteurs doivent atteindre une température adéquate pour assurer le flux de liquide cryogénique et d’oxygène liquide ; le moteur 3 n’étant pas suffisamment refroidi (à 5° Celsius), il a été décidé de reporter le décollage vers la Lune. Selon les déclarations du Dr Mike Sarafin, chef de mission, l’anomalie ne concerne heureusement pas le moteur lui-même, mais le « système de purge qui conditionne thermiquement les moteurs » avec le propulseur à très basse température. C’est une excellente nouvelle car cela pourrait permettre le lancement dans la semaine.

La NASA a programmé une série de fenêtres utiles pour le lancement d’Artemis 1 – un test de démonstration sans pilote – en cas de problème avec les précédentes. Comme indiqué, le premier (lundi 29 août entre 14h33 et 16h33 heure française) a été sauté et maintenant le second sera parié, prévu pour la soirée du vendredi 2 septembre, entre 19h48 et 21h48 italien temps. Pour le moment, comme l’a déclaré Serafin lui-même lors d’une conférence de presse après le report, « vendredi est définitivement en jeu ». «Nous avons juste besoin de temps pour parcourir les données. Mais l’équipe se prépare à une reprise de 96 heures », a ajouté le scientifique. La raison réside justement dans le fait que le problème ne concerne pas le moteur lui-même, daté de 2006 et déjà utilisé dans d’autres missions, mais le système de purge précité. En fait, si le problème venait du moteur, il faudrait ramener le SLS dans le hangar, démonter les composants, réparer le problème, tout remonter et ramener la fusée au Launch Pad 39B du Kennedy Space Center au Cap. Canaveral (Floride). . Ce travail et la nécessité de répéter d’innombrables tests prendraient plusieurs semaines. En revanche, une intervention sur l’anomalie directement sur le pas de tir pourrait être résolue en quelques jours.

Dans la nuit française entre le mardi 30 août et le mercredi 31, une conférence de presse de la NASA est prévue où l’ampleur du problème devrait être confirmée et la nouvelle fenêtre de lancement annoncée. Si ce ne sera pas possible le 2 septembre (toujours en cours, nous le réitérons), il est probable que nous puissions arriver en fin d’automne voire l’année prochaine. Après tout, c’est une mission historique qui, en plus d’avoir une valeur scientifique extrêmement importante, représente une opération stratégique pour affirmer la suprématie des États-Unis dans la nouvelle course à l’espace, notamment contre la Chine. L’échec d’Artemis causerait des dommages catastrophiques à son image, la NASA voudra donc être sûre qu’elle lancera avec succès son nouveau bijou. Pour cette raison aussi, il n’est pas possible de faire des prédictions pour le moment. Ce qui est certain, c’est que la NASA a programmé des fenêtres de lancement jusqu’en juillet 2023, comme le montre ce tableau précis.

Choisir quand lancer une fusée vers un autre corps céleste est une opération très complexe, sachant que les objets sont en mouvement constant, se rapprochant et s’éloignant les uns des autres. Cela a un impact significatif sur les distances, le carburant nécessaire, les orbites et les trajectoires à utiliser, avec d’énormes variations de coûts. C’est la même raison pour laquelle la fenêtre de lancement idéale pour une mission vers Mars se produit environ tous les 2 ans (lorsque la Terre et la planète rouge sont plus proches). La date de lancement d’Artemis 1, entre autres, influence également la durée de la mission ; s’il était parti le 29 août, il aurait duré 42 jours, tandis que s’il avait commencé le 2 septembre, il aurait duré 39 jours.La prochaine fenêtre de lancement utile est le 6 septembre, avec 42 jours de mission restants. Il ne reste plus qu’à attendre la conférence de presse de la NASA ce soir.