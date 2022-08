Transformez un Galaxy Z Fold 4 en Windows Phone parfait (avec une astuce)

De tous les produits que Samsung a actuellement dans son catalogue de smartphones, les pliables sont ceux qui attirent le plus l’attention. Le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 ont récemment été mis en vente, ce dernier a inspiré un youtubeur qui a transformé son terminal en transformateur simulant ce qu’aurait été l’avenir de Windows Phone s’il avait survécu. Une expérience vraiment intéressante qui nous amène à penser que Microsoft devrait réessayer.

Transformer le Z Fold 4 en le Windows Phone ultime

Windows Phone est passé du système que tout le monde voulait battre à sombrer dans la misère la plus profonde. Sa dernière étape a été vraiment douloureuse pour quiconque se considère comme un amoureux de la technologie. Le système d’exploitation et Nokia disparaissaient petit à petit et main dans la main. Cependant, après avoir regardé cette vidéo, votre opinion sur Windows Phone peut changer. Microsoft a-t-il fait une erreur ou a-t-il simplement présenté un système en avance sur son temps ?

Le youtubeur Mark Spurrel a fait avec un Samsung Galaxy Z Fold 4 et l’a transformé en une sorte de concept de ce que pourrait être un téléphone aujourd’hui avec Windows Phone. Son idée d’utiliser le Samsung pliable n’est autre que de profiter de deux bureaux différents : l’interface grille de Windows Phone et le bureau que nous avons connu toute notre vie, qui serait utilisé à des fins de productivité. Ce second pourrait être utilisé avec un clavier et une souris sans aucun problème.

Spurrel n’a laissé aucun détail dans l’encrier. Lorsque votre Galaxy Z Fold est en mode pliage, le terminal affiche la dernière interface que nous connaissions depuis Windows Phone. Seulement, dans ce cas, le créateur de contenu a mis à jour les icônes et l’interface pour lui donner un aspect frais et moderne. Dès le départ, on peut dire que Microsoft était sur la bonne voie. Non seulement l’interface n’est pas démodée, mais elle est bien meilleure que celle que nous avons encore sur Android. Lors de l’ouverture du pliable, le système affiche ce que nous aurions sur n’importe quel ordinateur Windows 10. Le menu de démarrage typique avec le bureau, les icônes et la barre des tâches.

Ne te flatte pas. C’est juste une skin

Évidemment, le Z Fold 4 de Mark Spurrel n’exécute pas Windows, mais Android avec quelques lanceurs personnalisés qui simulent le fonctionnement de Windows Phone et Windows 10. Pour simuler Windows Phone, le youtubeur a utilisé l’application Square Home avec un pack entièrement personnalisé. Icônes. Cette application a été configurée pour être le lanceur par défaut lorsque le terminal est plié. D’autre part, l’application Win-X Launcher a été utilisée comme interface lorsque le téléphone Samsung est en mode tablette.

Le résultat de l’expérience parle de lui-même. Si au-delà de l’esthétique, ce téléphone avait un Windows qui se comportait de cette façon, on parlerait d’un appareil à prendre en compte pour la productivité. Windows Phone est-il mort trop tôt ? Le reverrons-nous un jour ? J’espere que oui.