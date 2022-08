Comment se fait-il qu’il y ait autant de cas de virus du Nil occidental cette année

Les nouvelles sur le virus du Nil occidental en France

L’infection, principalement transmise par le moustique Culex, peut provoquer des symptômes tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, vomissements, diarrhée ou éruptions cutanées. Dans les cas graves, une encéphalite potentiellement mortelle peut survenir.

Un moustique Culex pipiens, vecteur du virus West Nile / Crédit : Fabrizio Montarsi

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Les nouvelles sur le virus du Nil occidental en France

Le nombre de cas d’infection par le virus du Nil occidental (WNV, ou virus du Nil occidental), une espèce virale du genre, continue de croître en France Flavivirus – qui comprend également le zika et la dengue – principalement transmis par les moustiques Culex, bien que les principaux hôtes du virus soient les oiseaux. La semaine dernière, selon les données du bulletin de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 71 nouveaux cas ont été confirmés et 2 décès ont été signalés, pour un total de 301 infections, dont 5 mortelles, du premier cas signalé à début juin, dans la province de Padoue. Outre la Vénétie, les principales régions touchées sont le Piémont, la Lombardie, le Frioul-Vénétie Julienne et l’Émilie-Romagne, bien que certaines infections aient également été enregistrées en Toscane et en Sardaigne. Au niveau européen, plusieurs cas ont également été signalés depuis le début de cette saison estivale en Grèce, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie, ainsi que des dizaines de cas dans les pays voisins. Presque toutes les infections par le virus du Nil occidental enregistrées en France se sont produites sous la forme symptomatique de la maladie, qui présente des symptômes tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, vomissements, diarrhée ou éruptions cutanées, bien que plus de la moitié des cas ( 160 sur 301) a malheureusement développé une atteinte du système nerveux central, donc une maladie dans sa forme neuro-invasive, qui dans les cas les plus graves peut entraîner une encéphalite mortelle.

Bien qu’il s’agisse d’un virus connu (isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda, dans le district du Nil occidental d’où il tire son nom, et signalé au-delà de l’Afrique, également aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale et du Sud, le Caraïbes, Afrique, Moyen-Orient, Europe du Sud, Russie, Inde et Indonésie) il n’existe à ce jour aucun vaccin qui protège contre l’infection ou la maladie, la prévention consiste donc avant tout à réduire l’exposition aux piqûres de moustiques, par exemple en utilisant des répulsifs, en portant des vêtements qui couvre autant que possible le corps à l’extérieur, surtout au lever et au coucher du soleil. Il est également recommandé de vider fréquemment les pots de fleurs et autres récipients et d’éviter l’eau stagnante. C’est précisément ceux-ci, dans une situation environnementale et climatique comme celle de l’été 2022, qui déterminent un contexte favorable à la circulation du virus.

Parce que la sécheresse augmente la propagation du virus du Nil occidental

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les faibles précipitations de ces derniers mois contribuent de manière significative à la propagation du virus du Nil occidental qui, comme indiqué, est un virus aviaire qui se transmet à l’homme par des piqûres de moustiques infectés. L’eau stagnante est le milieu idéal pour la prolifération des moustiques, mais du fait de la sécheresse, les mêmes moustiques ont moins facilement trouvé des endroits humides pour se reproduire, allant plus souvent partager les mêmes zones où les oiseaux, notamment migrateurs, ils se retrouvent pour boire ou nid. « Cette situation a multiplié les chances de rencontre entre le réservoir de la maladie (les oiseaux, ndlr) et le vecteur de la maladie (les moustiques, ndlr).» Comme l’explique le biologiste Fabrizio Montarsi de l’Institut Zooprophylactique Expérimental de la Vénétie.

Par conséquent, dans les zones les plus humides, réduites par un été particulièrement sec, l’incidence la plus élevée de cas humains est enregistrée. La maladie peut également toucher les chevaux, et c’est pourquoi en plus du suivi des cas humains, une surveillance vétérinaire est également active, menée sur les chevaux, les moustiques, les oiseaux sédentaires et sauvages, ce qui a confirmé la circulation du virus du Nil occidental chez ces animaux en Piémont, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne, Émilie-Romagne, Lombardie et Sardaigne.

Nil occidental, temps d’incubation et symptômes de la maladie

A partir du moment d’une piqûre d’un moustique infecté, la période d’incubation varie entre 2 et 14 jours, mais chez les sujets présentant des conditions de santé particulières, comme une déficience du système immunitaire, elle peut également s’étendre jusqu’à 21 jours. La plupart des personnes (4 sur 5) infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme de la maladie, tandis que parmi les cas symptomatiques, 20 % présentent des symptômes bénins, tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, vomissements, diarrhée, hypertrophie des ganglions lymphatiques. et des éruptions cutanées.

Ces symptômes, souligne l’ISS, peuvent durer quelques jours – dans de rares cas quelques semaines – ils peuvent fortement varier selon l’état de santé et l’âge de la personne. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques (telles que le diabète et l’hypertension) sont plus à risque de développer une maladie plus grave.

Les symptômes les plus graves surviennent en moyenne chez moins de 1 % des personnes infectées et comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères, une faiblesse musculaire, une désorientation, des tremblements, des troubles visuels, des engourdissements, des convulsions, pouvant aller jusqu’à la paralysie et le coma. Dans les cas graves (environ 1 sur mille), le virus peut provoquer une encéphalite (inflammation du cerveau) qui peut être mortelle.