T-Mobile utilisera les satellites Starlink pour couvrir les États-Unis avec une couverture textuelle

En un mot: T-Mobile et SpaceX ont uni leurs forces pour tirer parti de la constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de ce dernier afin d’étendre la couverture mobile au-delà de la portée des tours mobiles traditionnelles. Seules les communications textuelles seront prises en charge dans un premier temps, mais éventuellement, la voix et les données pourraient être ajoutées à l’équation.

T-Mobile a déclaré que plus d’un demi-million de miles aux États-Unis sont découverts par les signaux mobiles de n’importe quel fournisseur. Ces zones mortes mobiles existent principalement en raison des restrictions d’utilisation des terres (parcs nationaux, par exemple) ainsi que des limitations du terrain (montagnes et déserts) et de l’immensité des États-Unis.

Pour remédier à la situation, les deux sociétés créent un nouveau réseau qui diffusera à partir des satellites de Starlink en utilisant le spectre moyenne bande de T-Mobile. La plupart des smartphones sur le réseau de T-Mobile seront compatibles avec le nouveau service utilisant les radios existantes, ce qui indique qu’il n’y aura pas d’équipement supplémentaire à acheter.

Le service entrera en test bêta dans certaines régions d’ici la fin de l’année prochaine après les lancements de satellites prévus par SpaceX. Une fois en ligne, il devrait fournir aux clients de T-Mobile une couverture textuelle pratiquement partout sur le continent américain ainsi qu’à Hawaï, dans certaines parties de l’Alaska, à Porto Rico et dans les eaux territoriales, tant que l’utilisateur peut voir le ciel. Musk a déclaré qu’il aimerait aussi travailler dans votre voiture ou si votre téléphone est dans votre poche.

Le support s’étendra aux SMs, MMS et aux applications de messagerie participantes, nous dit-on. Plus tard, les entreprises chercheront à ajouter une couverture voix et données à l’ensemble.

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré que leur « vision » était que le service soit inclus gratuitement dans le cadre de ses plans de service les plus populaires, mais a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une annonce officielle (ce qui indique que les plans pourraient changer d’ici là). Pour les plans à moindre coût, ils peuvent facturer des frais de service mensuels, mais Sievert a déclaré que ce serait beaucoup plus abordable que les services de connectivité par satellite d’aujourd’hui.

Les deux sociétés ont également lancé une invitation ouverte à d’autres opérateurs du monde entier pour qu’ils collaborent avec eux pour une « connectivité véritablement mondiale ». T-Mobile a déclaré qu’il offrira une itinérance réciproque aux fournisseurs désireux de travailler avec eux pour permettre cette vision.

Les rumeurs avant les débuts de l’iPhone 13 l’année dernière suggéraient que les combinés prendraient en charge les communications par satellite LEO grâce à un partenariat avec Globalstar, mais cela ne s’est jamais concrétisé.