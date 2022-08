Les restes d’un dinosaure colossal ont émergé de la cour d’une maison : c’est peut-être le plus grand d’Europe

Lors de travaux de construction à terre au Portugal, les restes fossiles d’un énorme dinosaure, un sauropode brachiosauridé d’environ 25 mètres de long, ont émergé.

Les énormes côtes du dinosaure. Crédit : Elisabete Malafaia / Twitter

Les restes d’un gigantesque dinosaure sauropode – un soi-disant « collolungo » – ont été retrouvés dans la cour d’une maison en construction à Pombal, une ville portugaise de 55 000 âmes dans la province de Beira Litorale. On pense qu’il pourrait s’agir du plus grand dinosaure jamais trouvé en Europe, avec une longueur estimée à environ 25 mètres et une hauteur de 12 mètres (comparable à celle du monument équestre de Vittorio Emanuele II del Vittoriano, sur la Piazza Venezia à Nice) . Cela ne sera certain que lorsque les travaux d’excavation seront terminés, car les scientifiques pensent qu’ils n’ont révélé qu’une partie du fossile colossal.

Les premières parties du reptile préhistorique sont apparues en 2017, lors de travaux de construction sur le terrain appartenant à un homme, qui a immédiatement contacté des scientifiques pour l’étude et la récupération des découvertes. Cinq ans après le début des recherches, une grande partie du squelette axial du dinosaure, des vertèbres et des côtes d’un animal appartenant très probablement à la famille des sauropodes brachiosauridés, ont émergé du site. Ces reptiles herbivores qui vivaient au Jurassique supérieur et au Crétacé inférieur (il y a entre 160 et 100 millions d’années, comme l’indiquent les paléontologues dans un communiqué de presse) faisaient partie des plus gros animaux ayant vécu sur Terre ; ils étaient caractérisés par un cou très long – pour atteindre la végétation des plantes les plus hautes – et par des pattes antérieures plus longues que les pattes postérieures. Le premier dinosaure à apparaître dans Jurassic Park, hormis l’apparition fugace du vélociraptor (ou plutôt du deinonychus) de la scène d’introduction, était un brachiosaure. Le fossile de celui trouvé à Pombal est considéré comme particulièrement précieux pour son état de conservation et sa position.

« Il n’est pas habituel de trouver toutes les côtes d’un animal comme celui-ci, et encore moins dans cette position, dans laquelle elles conservent leur position anatomique d’origine. Ce mode de conservation est relativement rare dans les archives fossiles des dinosaures, en particulier pour les sauropodes du Jurassique supérieur portugais », a déclaré le Dr Elisabete Malafaia, chercheuse postdoctorale à la Faculté des sciences de l’Université de Lisbonne (Ciências Ulisboa) qui travaille sur le site avec plusieurs collègues. « La recherche dans la localité paléontologique de Monte Agudo confirme que la région de Pombal possède un important registre fossile de vertébrés de la fin du Jurassique, qui au cours des dernières décennies a permis la découverte de matériaux abondants très importants pour la connaissance de la faune continentale qui habitaient la péninsule ibérique il y a environ 145 millions d’années », a ajouté le scientifique. Les chercheurs pensent que d’autres parties du brachiosaure se trouvent dans la région et que les opérations de fouilles se poursuivront donc à l’avenir.

Au Portugal, l’un des sauropodes brachiosauridés les plus emblématiques a été découvert, le Lusotitan atalaiensis, comparable aux plus célèbres Brachiosaurus altithorax et Giraffatitan brancai. Des investigations complémentaires permettront aux paléontologues de déterminer si le dinosaure découvert à Pombal appartient à une nouvelle espèce ou à l’une de celles connues. Ses restes ont été protégés par des moulages en plâtre et après transfert au laboratoire, tous les sédiments seront enlevés. Ce n’est qu’alors que les scientifiques commenceront à étudier l’animal en profondeur, jusqu’à ce que le squelette fossile soit exposé dans un musée.