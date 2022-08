Avec le rapport de projection sur le bon projecteur

Les projecteurs promettent un véritable home cinéma. Pour ne pas avoir l’impression d’être au rang 1 au cinéma – y compris un torticolis – et que vous trouviez le bon projecteur, vous devez savoir ce qu’est un rapport de projection et comment calculer la valeur idéale pour votre projecteur :

Quel est le rapport de projection de toute façon ?

Le rapport de projection, également appelé « Throw Distance », indique à quelle distance un projecteur doit se trouver d’un mur ou d’un écran pour projeter une image de 1 mètre de large. Samsung The Freestyle ou les appareils Xgimi Halo+ et Elfin indiquent ici 1,8:1 – ils ont donc besoin d’une distance de 1,80 m pour projeter une largeur de 1 mètre.

Les téléviseurs laser sont sur le marché depuis 2013 – mais ne connaissent que maintenant un boom. (Photo : LG)

Les projecteurs à courte focale – également appelés téléviseurs laser – ont souvent un rapport de 0,4:1. Ainsi, vous projetez une largeur de 1 mètre avec une distance de seulement 40 cm par rapport au mur/écran.

Si vous placez votre projecteur plus loin du mur/écran, l’image sera également plus grande. Ici, le rapport de projection se comporte de manière linéaire. Un projecteur 1.8:1 placé à 3.60m de l’écran projettera une largeur de 2m. A une distance de 5,40 mètres, il ferait théoriquement 3 mètres de large, etc.

Calcul : largeur de l’image = distance / rapport de projection

Les différentes catégories de projecteurs sont triées en fonction du rapport de projection. La valeur respective indique :

en dessous de 0,5 : les projecteurs (ultra) à courte focale sont la seule option ici

entre 0,51 et 1 : les projecteurs à courte focale sont les projecteurs de choix ici

entre 1,01 et 1,5 : les projecteurs à courte distance et à distance normale fournissent l’image correspondante

supérieur à 1,5 : seuls les projecteurs à distance normale peuvent être utilisés ici

Calculer le rapport de projection idéal

La plupart des gens veulent emprunter une voie différente. Un espace a été dégagé pour l’écran et on sait donc également quelle est la largeur maximale de l’image projetée et où le projecteur doit être placé.

Pour calculer le ratio de projection approprié, réorganisez simplement la formule ci-dessus :

Rapport de projection = distance / largeur de l’image

Si, par exemple, une largeur d’image de 3 m est possible et que le projecteur est à 4 m, le rapport de projection idéal est de 1,33:1.

Projecteur avec un rapport de projection fixe

Aussi simple soit-il jusqu’ici, il y a quelques subtilités techniques à observer entre les projecteurs. Restons avec l’exemple ci-dessus : Trouver un projecteur avec un rapport de projection de 1,33:1 est plutôt difficile.

Surtout dans le segment d’entrée de gamme, de nombreux projecteurs offrent un rapport de projection fixe, généralement compris entre 1,8:1 et 2,1:1. Cela indique que vous placez ces projecteurs à une certaine distance devoirsi vous souhaitez extraire la largeur maximale de l’image.

Cependant, il existe une astuce que les fabricants utilisent pour que vous puissiez ajuster l’image de manière plus flexible à votre écran existant : le zoom numérique. Avec ce paramètre, vous « réduisez » l’image à la taille du canevas.

Ceci est pratique pour que le projecteur projette avec précision le contenu de l’image en mouvement. Cependant, cela indique qu’un cadre blanc peut être vu autour de cette image, car la lumière projette la lumière à travers l’objectif sur le mur de manière terne, malgré l’affichage ajusté.

Excellent exemple de zoom numérique. Le jeu (encadré en rouge) est correctement aligné. Sans alignement, le projecteur remplirait la zone encadrée de vert, ce qui nuit au plaisir de jeu.

Vous remarquerez peut-être ce phénomène avec la correction trapézoïdale automatique, que Xgimi, Samsung et Co. utilisent souvent.

Ici, le projecteur ajuste la projection de sorte qu’elle apparaisse exactement carrée et équilibrée sur l’écran. Un cadre lumineux est toujours reconnaissable.

La seule chose qui aide ici est d’aligner le projecteur aussi centralement que possible par rapport à l’écran et à un angle de 90 degrés.

Beamer avec rapport de projection variable

Si vous souhaitez configurer le projecteur de manière plus flexible, nous vous recommandons un projecteur avec un rapport de projection variable. Cela vous permet d’affiner le rapport de projection. Vous trouverez des informations sur le rapport de projection sur les pages produits et dans les fiches techniques des fabricants.

Sur euronics.de, vous trouverez également le rapport de projection des projecteurs dans les détails du produit.

En règle générale, cela est également indiqué sur euronics.de pour un projecteur avec un rapport de projection variable. Cela vous aidera dans la décision d’achat.

Les avantages de cette technologie ont été nommés, mais les inconvénients ne peuvent pas être complètement exclus. Les projecteurs avec un rapport de projection variable présentent des niveaux de distorsion plus élevés au bord de l’image, de sorte que les couleurs y sont souvent aliénées et quelque peu floues.

Ce que cache le ratio de projection

Le rapport de projection est décisif pour la largeur de l’image – mais ne révèle rien sur la qualité de projection réelle. Trois autres cartes sont importantes ici.

La spécification de lumen vous indique si le projecteur est adapté à la lumière du jour ou ne fonctionne que dans des pièces sombres. Nous avons traité le sujet de la luminosité plus intensément ailleurs.

En général, plus le projecteur est proche de l’écran, plus l’image projetée est lumineuse. Les téléviseurs laser combinent de courtes distances avec une projection d’image précise et une luminosité maximale.

Plus le projecteur est éloigné, plus l’image apparaît sombre car la même quantité de lumière doit remplir une zone plus grande.

De plus, la résolution est un facteur essentiel pour le plaisir du home cinéma. Les projecteurs d’entrée de gamme bon marché reposent sur une sortie vidéo inférieure à 1080p, souvent même sur le 480p qui était courant pour les DVD à l’époque. Seule la boue grossièrement pixélisée se retrouve sur le grand écran.

Au moins 1080p a du sens, dans certains cas également une sortie 4K, même si cela se fait via le décalage de pixels moins cher.

Et enfin, l’écran est également déterminant pour l’impression visuelle globale. Les toiles en tissu bon marché à moins de 20 euros sont préférables aux papiers peints ingrain, mais elles éclipsent les zones lumineuses.

Les fabricants concernés proposent des alternatives, dont les textiles d’écran de haute qualité « avalent » et reflètent différemment la lumière projetée.

