Quoi de neuf dans la mise à jour One UI 5.0 Beta 2 pour Galaxy S22 – Journal des modifications complet

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a initialement commencé à tester le prochain skin One UI 5.0 basé sur Android 13 sur sa série phare Galaxy S22. Maintenant, une version bêta incrémentielle est en cours de déploiement en Inde et au Royaume-Uni. Comme la plupart des nouvelles fonctionnalités ont déjà été publiées avec la première version bêta, la deuxième version bêta corrige un bon ensemble de bugs sur le Galaxy S22 et améliore également l’expérience globale du smartphone.

Samsung déploie la deuxième version bêta de One UI 5.0 sur la gamme Galaxy S22 avec la version du micrologiciel ZVHK. Parlons maintenant des changements, puis la nouvelle version se déploie avec trois nouvelles fonctionnalités, notamment le widget Smart Suggestions, le mode maintenance et la détection de confidentialité.

Le mode maintenance vous aide à protéger vos informations personnelles pendant que d’autres utilisent votre téléphone, comme dans le cas d’une réparation mobile. La détection de confidentialité est un autre outil de confidentialité qui vous permettra de savoir quand vous essayez de partager des photos avec des informations sensibles, comme des cartes d’identité, des passeports ou des cartes de crédit. Comme son nom l’indique, Smart Suggestions Widget suggérera des applications ou des fonctionnalités récemment ajoutées.

En passant aux correctifs, Samsung résout le problème de rotation automatique Panne du S-Pen, problème de transfert de message sur l’application Samsung Messages, problème de déverrouillage sur l’écran de verrouillage avec des motifs, lecteur multimédia ne s’affichant pas sur l’écran de verrouillage, mode d’économie d’énergie, capture d’écran problème de coupure, et plus encore. La mise à jour apporte également le mode Bixby Routine Life Style et des réglages de sensibilité tactile.

Outre les nouvelles fonctionnalités et les correctifs, le journal des modifications confirme qu’il reste encore des problèmes à résoudre. Espérons qu’ils seront résolus dans la prochaine version bêta. Consultez la liste des problèmes connus ci-dessous.

Si vous souhaitez essayer la version bêta de One UI 5.0 sur votre Galaxy S22, vous pouvez consulter le processus complet sur cette page. Après avoir rejoint le programme bêta, vous recevrez bientôt la mise à jour One UI 5 Beta OTA basée sur Android 13 sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez télécharger et installer la mise à jour bêta à partir de Paramètres > Mise à jour du logiciel.

