Peut-être que nous avons tous un sosie qui partage plus avec nous que nous ne le pensons

Dire que c’est une équipe d’experts espagnols qui a mené une étude sur des personnes non apparentées mais présentant de fortes similitudes faciales, découvrant qu’elles avaient un ADN similaire.

Charlie Chasen et Michael Malone, une paire de sosies ayant participé à l’étude / Crédit : François Brunelle

Nous avons probablement tous un double, une personne très similaire à laquelle nous ne sommes pas apparentés, mais qui partage avec nous des traits faciaux essentiels, tels que les yeux, la bouche et les oreilles. D’après les modèles mathématiques de David Aldous, la probabilité de trouver cette personne n’est que de 0,11 % – ce qui indique que seules 11 personnes sur 10 000 peuvent compter rencontrer leur double dans la vie – mais celui qui a réussi est souvent devenu ami de l’autre soi, comme c’est arrivé à Carlie Chasen et Michael Malone, qui après s’être rencontrés par hasard à Atlanta, en 1997, alors que M. Malone était un chanteur invité dans le groupe de Chasen, ont noué une amitié qui les aurait amenés, avec des centaines d’autres sosie (comme on appelle en allemand des doubles sans lien biologique) pour participer au projet photographique de l’artiste canadien François Brunelle, qui depuis 1999 collectionne des images de sosies du monde entier.

Ce qu’ils ne s’attendaient pas à découvrir, cependant, c’est qu’en plus de la forte similitude faciale, leur ADN est aussi ce qui les rend si similaires, même si les deux n’étaient en aucun cas liés et que leurs ancêtres immédiats n’étaient même pas des mêmes parties. du monde. La famille de M. Chasen venait de Lituanie et d’Écosse, tandis que les parents de M. Malone étaient originaires de la République dominicaine et des Bahamas. Pourtant, comme l’a démontré une équipe de recherche espagnole, Chasen et Malone ne sont pas seulement un double l’un de l’autre, ils partagent également un génotype similaire.

Des personnes qui se ressemblent peuvent avoir un ADN similaire

Le projet photographique de François Brunelle a été un grand succès, mais il a également attiré l’attention des scientifiques étudiant les relations génétiques, dont celle du Dr Manuel Esteller, chercheur à l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras à Barcelone, qui avait auparavant étudié les différences entre jumeaux identiques. Et que, partant de quelques-uns des couples doubles photographiés par Brunelle, a décidé de mener une étude pour caractériser, au niveau moléculaire, ce que partagent des personnes qui se ressemblent mais ne sont pas apparentées.

Pedro Lopez Soto et Albert Pueyo Kaotico ont participé à l’étude / Crédit : François Brunelle

Pour ce faire, Esteller et son équipe ont contacté 32 paires de sosies qui avaient participé au projet photographique de Brunelle, déterminant une mesure objective de leur similarité grâce à trois algorithmes de reconnaissance faciale différents. De plus, les participants à l’étude ont été invités à remplir un questionnaire biométrique et sur le mode de vie, et à fournir un exemplaire de salive pour l’analyse de l’ADN.

En particulier, par rapport à leur similarité faciale, les algorithmes ont montré que 16 des 32 paires de sosie avaient des scores globaux similaires à ceux obtenus par des jumeaux identiques (monozygotes, avec le même ADN), tandis que l’analyse génétique a révélé que les « vrais » doubles partageaient significativement plus de gènes que les 16 autres paires que les algorithmes avaient indiquées comme étant moins similaires. Au-delà de cela, des traits physiques tels que le poids et la taille, ainsi que des traits de comportement et de style de vie, y compris l’éducation et le tabagisme, se sont avérés liés.

Les Italiennes Stella Cappiello et Nunzia Girardi / Crédit : François Brunelle

Pris ensemble, les résultats de l’étude, qui viennent d’être publiés dans la revue scientifique Cell Reportspar conséquent, ont indiqué que les personnes qui se ressemblent vraiment partagent des parties importantes de leur génome, ce qui suggère que les variations génétiques partagées affectent non seulement une apparence physique similaire, mais peuvent également influencer les habitudes et les comportements communs.

Cependant, les chercheurs ont également découvert que les sosies partageant des génotypes similaires diffèrent dans la méthylation de l’ADN (le mécanisme qui régule l’expression des gènes) et dans la composition du microbiome (la totalité de la composition génétique des micro-organismes présents dans notre corps), soulignant comment l’ADN seul ne dit pas vraiment tout de nous. « La génétique unit les doubles, mais le reste les distingueA expliqué le Dr Esteller, notant comment cette découverte pourrait fournir une base moléculaire pour de futures applications dans divers domaines tels que la biomédecine et l’évolution.

« Nos résultats pourraient avoir des implications futures également en médecine légale, pour la reconstruction du visage des criminels à partir de leur ADN, mais aussi en diagnostic génétique, car la photo du visage du patient pourrait déjà donner des indices sur le génome qu’il possède. – a précisé l’expert -. Grâce à des efforts de collaboration, le défi ultime serait de prédire la structure du visage humain en fonction du paysage multiomique de l’individu.« .