Alexa peut être utilisée dans les jeux vidéo, comment ?

Alexa évolue de jour en jour. Amazon veut que sa technologie serve plus que la domotique. Pour cette raison, la prochaine étape consistera à utiliser l’Echo comme une autre aide pendant que nous jouons à des jeux vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité Alexa s’appellera Alexa Game Control et fera ses débuts avec le lancement de Dead Island 2.

Alexa Game Control, la grande surprise passée inaperçue à l’ONL

Hier soir, nous avons eu une journée bien remplie avec l’événement Opening Night Live, le premier grand jour de la Gamescon riche en nouveautés. En général, ce rendez-vous comportait de nombreuses nouvelles bandes-annonces que nous n’avions pas vues lors du dernier Summer Game Fest. Et, en fait, on pourrait dire que l’événement était meilleur et plus divertissant que celui qui s’est tenu il y a quelques mois. Geoff Keighley a opté pour une stratégie plus proche de ce que fait Microsoft, avec des bandes-annonces très proches et peu d’interviews pour ne pas ennuyer le public.

Opening Night Live s’est terminé avec un jeu que beaucoup de gens attendaient depuis plus d’une décennie. C’était Dead Island 2, qui a fait une apparition avec une bande-annonce pleine de gore cinématographique et invitait un peu à quitter l’écran des yeux. Le titre sortira le 3 février 2023 et ce sera le premier jeu vidéo à utiliser la technologie Alexa Game Control.

Qu’est-ce qu’Alexa Game Control ?

Alexa Game Control est une nouvelle fonctionnalité que l’assistant vocal d’Amazon va acquérir pour nous aider pendant que nous jouons à nos jeux.

Tout d’abord, cette technologie sera utilisée pour communiquer avec d’autres joueurs pendant que nous jouons à des jeux multijoueurs. Cependant, Alexa Game Control a bien plus à nous offrir. Étant une technologie qui va être implémentée dans certains jeux, nous pourrons utiliser sa reconnaissance vocale pour parler aux PNJ pendant nos aventures et donner des commandes au jeu pour gagner du temps.

De plus, toutes les fonctions d’Alexa seront disponibles pendant nos jeux, nous permettant de jouer complètement sans interruption.

Comment utiliser Alexa Game Control ?

À l’aide du casque ou du microphone dont est équipé votre PC ou votre console Xbox, vous pouvez activer le mode Push-to-Talk. Vous pouvez également créer une commande Alexa Game Control personnalisée. Il ne sera pas nécessaire de dire le mot « Alexa » avant d’émettre la commande vocale.

Est-il nécessaire d’utiliser l’Echo ?

Étonnamment non. L’idée d’Alexa Game Control est que nous pouvons l’utiliser dans des jeux compatibles, que nous ayons ou non des appareils Echo.

Tout ce dont vous aurez besoin pour accéder à cette fonctionnalité est un casque ou un microphone connecté à votre PC ou console Xbox pour utiliser Alexa Game Control dans le jeu.

Et Amazon prime ?

Vous n’aurez pas non plus besoin d’être membre d’Amazon Prime. Bien sûr, il faudra avoir un compte Amazon pour pouvoir utiliser cette technologie.

Quand sera-t-il disponible?

Alexa Game Control arrive d’abord en Amérique du Nord avec Dead Island 2. Selon Amazon, il existe une bonne liste de titres qui prendront également en charge cette technologie.

Pour le moment, la société assure que cette fonctionnalité atteindra plus de langues. pays, mais n’ont pas confirmé quand il sera disponible.