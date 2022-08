La sécheresse renvoie des traces de dinosaures d’il y a 113 millions d’années

Les empreintes laissées par un acrocantosaurus sont réapparues du plus grand réservoir du Texas, presque complètement vidé par une chaleur et une sécheresse record.

Des traces de dinosaures sont réapparues de la rivière Paluxy, presque entièrement drainée par la sécheresse / Facebook

La sécheresse de cette année met à genoux de vastes pans de la planète, déclenche des alarmes incendie et cause des problèmes de récoltes et d’approvisionnement en eau et en électricité pour des millions de personnes. Mais la baisse du niveau des rivières et des lacs, à des niveaux historiquement bas en raison de fortes vagues de chaleur et de l’absence prolongée de précipitations qui semble être la pire des 500 dernières années, fait également resurgir des artefacts oubliés, en Europe comme aux États-Unis, où les traces de dinosaures ont refait surface depuis le plus grand réservoir du Texas, la rivière Paluxy.

Les empreintes, pour la plupart laissées par un acrocantosaure, un théropode de 5 mètres de haut et pesant plus de 6 tonnes, qui vivait dans le Crétacé inférieur, il y a environ 113 millions d’années, sont apparues ces dernières semaines, lorsque la rivière s’est presque complètement asséchée dans la vallée des dinosaures. Zone du parc d’État à Glen Rose. Une vidéo, diffusée la semaine dernière par un organisme à but non lucratif qui soutient le parc, montre les traces laissées dans le lit calcaire de la rivière.

Mesure de traces de dinosaures dans le parc d’état de Dinosaur Valley à Glen Rose, Texas / Facebook

La porte-parole du Département des parcs et de la faune du Texas, Stephanie Salinas Garcia, a déclaré qu’il n’était pas clair combien de nouvelles traces avaient été trouvées. On ne sait pas non plus combien de temps ils seront visibles. « Avec la pluie annoncée par les prévisions météorologiques à venir, les traces découvertes pendant la sécheresse devraient être à nouveau enterrées prochainement», a expliqué Salinas Garcia.

Dans la région, au sud-ouest de Dallas, des centaines de traces de théropodes ont été découvertes il y a environ un siècle, ainsi que les premières traces distinctes d’un dinosaure beaucoup plus gros, le sauropode. Ces empreintes sont visibles depuis les berges ou dans la rivière, tandis que d’autres ne réapparaissent que lorsque le niveau d’eau est bas.

Dans des conditions normales, a ajouté la porte-parole, les pistes nouvellement découvertes sont pleines de sédiments, une condition qui aide à les protéger des intempéries et de l’érosion naturelles. Cependant, du moins pour l’instant, la sécheresse a changé la donne. Selon l’US Drought Monitor, le comté de Somervell – le comté qui abrite le parc – est frappé par une sécheresse « exceptionnelle », la plus dévastatrice selon le système de classification, qui comprend à la fois des niveaux d’eau à des niveaux historiquement bas et des pertes d’eau dans les cultures et généralisées. mortalité des arbres, des poissons et de la faune.