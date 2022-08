Comment demander le Chèque Culturel de 400 euros : sur quoi pouvez-vous le dépenser ?

Depuis le 25 juillet dernier, le ministère de la Culture et des Sports propose le Bonus culturel, une aide de 400 euros pour que les plus jeunes puissent profiter du cinéma, du théâtre, des spectacles vivants ou encore des produits numériques. Ce concept de Chèque Culturel a été proposé par d’autres pays européens, et son objectif est d’encourager la consommation de produits culturels chez les plus jeunes. Tout au long de cet article, nous parlerons de qui peut demander ce bonus, comment le faire et à quoi l’aide peut être dépensée.