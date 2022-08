Parce que la vague de chaleur de cet été en Chine est la pire de l’histoire

Les données climatiques indiquent que la Chine connaît la vague de chaleur la plus dramatique de l’histoire, en termes d’intensité, de durée et de nombre de personnes impliquées.

« Je ne vois rien de comparable à la vague de chaleur de l’été 2022 en Chine pour son mélange d’intensité, de durée, d’étendue géographique et de nombre de personnes touchées », a déclaré le météorologue Bob Henson, qui travaille avec Axios, au prestigieux Yale. Connexions climatiques. « La Chine connaît la pire vague de chaleur jamais enregistrée dans l’histoire mondiale. L’intensité, la durée, l’ampleur et l’impact combinés de cette vague de chaleur ne ressemblent à rien de ce que les humains ont jamais enregistré « , le scientifique atmosphérique Colin McCarthy a fait écho sur Twitter. Ce ne sont là que deux des innombrables commentaires d’experts sur le phénomène climatique choquant qui se déroule dans le grand pays asiatique, impossible à comparer avec toute autre vague de chaleur enregistrée auparavant, nulle part ailleurs dans le monde.

Le « capot infernal » persiste sur la Chine depuis plus de 70 jours et des centaines de villes ont dépassé – dans certains cas de loin – leurs records de température maximale. Comme l’ont confirmé les médias d’État du Dragon, les dernières données publiées par le Centre national du climat de l’Administration météorologique de Chine montrent que l’intensité de la vague de chaleur actuelle a atteint son plus haut niveau depuis que les scientifiques chinois gardent une trace des enregistrements météorologiques complets, c’est-à-dire depuis 1961. Sur Le 17 août, 1 680 stations de l’Observatoire météorologique national détectaient des températures supérieures à 35 °C, tandis que 1 426 stations enregistraient des maximales supérieures à 37 °C. Plus de 900 détectaient des niveaux de température considérés comme « extrêmes » pour la zone de référence, tandis que 262 stations météorologiques nationales ont enregistré des températures historiques. enregistrements. Parmi les provinces concernées figurent le Hebei, le Jiangsu, le Zhejiang, le Fujian, le Guangdong, le Qinghai, le Shaanxi, le Hubei et le Sichuan.

Dans le Sichuan, où se situe le hub hydroélectrique le plus important de Chine, les situations les plus dramatiques sont vécues. En effet, en raison de la chaleur extrême et de la sécheresse, le gouvernement local a demandé aux industries de fermer pendant 6 jours consécutifs, avec des effets particulièrement importants sur les chaînes de production du secteur automobile. Ici, par ailleurs, se trouvent la « Gigafactory » de Tesla – où plus d’un million de voitures électriques ont été produites – et trois usines de SAIC, qui opèrent pour les géants Volkswagen et General Motors. Les conséquences économiques d’une fermeture aussi prolongée sont énormes.

Quant aux records, le dimanche 21 août dans la ville de Gao, 43,5°C ont été atteints, tandis qu’à Jianyang et Zigong la colonne de mercure a atteint 43,4°C. A Mianyang, 41°C ont été atteints, un chiffre qui a battu le précédent. enregistrer par 2,2 ° C. Normalement, les nouveaux sommets n’atteignent jamais des écarts aussi importants. A Beibei, en revanche, les 45°C ont été atteints, la température la plus élevée jamais enregistrée en dehors du Xinjiang, la région la plus sèche de Chine, où moins de 10% du territoire est habitable.

À Chongqing, où plus de 9 millions de personnes vivent dans le seul centre, la température minimale pendant la nuit était supérieure de plusieurs degrés à la température diurne typique en août. Celles-ci sont tout simplement déconcertantes, si l’on considère que la canicule, qui a également provoqué un rétrécissement important du fleuve Yangtze, persiste depuis plus de 70 jours. Au total, près de 1,4 million de kilomètres carrés du territoire chinois sont touchés par des températures supérieures à 40 °C, avec plus de 100 millions de personnes exposées aux conséquences désastreuses de la chaleur extrême. Jamais auparavant une vague de chaleur n’avait été aussi large, intense et durable.

La chaleur extrême ne provoque pas seulement un ralentissement de l’économie chinoise, elle a également des effets sur la santé, dont l’ampleur ne sera évidente que dans le futur. L’impact sur l’équilibre des écosystèmes, sur la flore, la faune et l’agriculture est également catastrophique. Face aux conséquences dévastatrices du changement climatique, les scientifiques réclament un changement radical des systèmes politiques et économiques, non seulement par une réduction nette et décisive des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, principaux moteurs mondiaux réchauffement climatique, mais aussi la révision de la poursuite de la croissance économique. Comme l’a précisé le climatologue Ben See sur Twitter, les fondamentaux du capitalisme conduiront à une augmentation de la température de 2,5 à 6 °C par rapport à l’ère préindustrielle d’ici la fin du siècle si nous ne faisons rien, entraînant une « extinction de masse rapide ». » et donc un effondrement de la biodiversité. Selon l’universitaire, il faut s’attendre d’ici 20 ans à un réchauffement compris entre 1,6 et 2,4°C, une valeur supérieure aux 1,5°C fixés depuis les Accords de Paris sur le climat de 2015, considérés comme le seuil à ne pas dépasser si l’on ne veut pas subissent les conséquences les plus dramatiques du changement climatique. À moins que nous n’agissions rapidement, fermement et de manière décisive, les records dévastateurs de cet été observés en Chine et ailleurs deviendront la nouvelle norme et continueront de s’aggraver, entraînant l’humanité dans des « souffrances indicibles ».