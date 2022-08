Des jumeaux séparés à la naissance dans une expérience controversée se rencontrent des décennies plus tard

Élevés par des familles différentes qui vivaient à moins de vingt kilomètres l’un de l’autre, ils avaient un ami en commun qui remarqua la ressemblance.

Les jumelles Kathy Seckler et Lori Pritzl se sont rencontrées à l’adolescence après qu’un ami commun ait remarqué leur similitude / BBC

Les jumeaux monozygotes (ou jumeaux identiques, avec le même ADN) ont toujours fasciné la science, pour la possibilité d’avoir un point de vue privilégié sur l’interaction complexe entre notre génétique et l’environnement dans lequel nous vivons. Au fil du temps, et notamment depuis le séquençage du génome humain, les scientifiques ont développé plusieurs projets de recherche pour comprendre à quel point le patrimoine génétique affecte l’expression des caractéristiques biologiques et psychologiques d’un individu, cependant, jusqu’au siècle dernier, certaines préoccupations éthiques qui sont aujourd’hui les bases des pratiques scientifiques actuelles n’ont pas été prises en compte, à tel point qu’elles ont conduit à des cas improbables de violations dans ce domaine.

L’un de ces cas remonte aux années 1960, lorsqu’une agence d’adoption alors respectée, Louise Wise Services de New York, a délibérément divisé au moins 10 paires de jumeaux ou de triplés, les confiant à des familles séparées, dans le cadre d’une expérience controversée menée par le le pédopsychiatre Peter Neubauer et la psychologue Violet Bernard, par lesquels il aurait fallu établir dans quelle mesure l’identité d’une personne était définie par la nature humaine et dans quelle mesure par l’éducation. L’étude s’est terminée en 1980 mais, précisément à cause de problèmes d’éthique et de consensus, les données de cette recherche n’ont jamais été publiées, restant secrètes dans une archive de Yale où elles le resteront au moins jusqu’en 2066.

Cependant, ce que nous savons de cette expérience est ce qui est apparu ces dernières années, après que plus d’une personne ait découvert par hasard qu’elle avait un jumeau identique. Leurs histoires ont été racontées dans des livres et des docu-films, comme celui intitulé « Three Identical Unknowns » (titre original Trois inconnus identiques) disponible en streaming sur Netflixtandis qu’une autre histoire a été récemment retracée par le Bbcqui a retrouvé certaines des personnes impliquées pour en savoir plus.

L’histoire des jumelles Kathy Seckler et Lori Pritzl

« Nous avons été vraiment privées d’être sœurs, jumelles de surcroît. Et je pense que c’était juste horrible ce qu’ils ont fait« . Alors Kathy Seckler, qui a su qu’elle avait été adoptée dès son plus jeune âge, revient sur ce qui s’est passé. C’était le 4 septembre 1977 – dit-elle avec la plus grande clarté et une voix légèrement tremblante – quand, à l’âge de 16 ans, un ami lui a dit qu’elle ressemblait à une fille qu’elle connaissait et qu’elle s’appelait Lori Pritzl. Son anniversaire et celui de Lori ont eu lieu le même jour, mais seulement après avoir appris que les deux avaient été adoptés par la même agence, le soupçon qu’ils étaient jumeaux est devenu plus douteux. Ainsi, après avoir parlé au téléphone, les deux ont décidé de se rencontrer. « J’ai vu Lori traverser la rue… avec un grand sourire sur son visage – se souvient Kathy -. Puis nous nous sommes embrassés. C’était une expérience plutôt… belle. Je me sentais moins seul. En tant qu’enfant adopté, je me suis toujours senti différent … et à la place, je me suis dit ‘Wow, j’ai un partenaire d’aventure ici« .

Ils fumaient tous les deux et avaient des intérêts similaires, comme la danse et le dessin, et ils aimaient tous les deux la musique. « C’était surréaliste. J’avais l’impression de me regarder dans le miroirLori a ajouté, révélant que d’autres connaissances communes lui avaient déjà dit qu’elle ressemblait à une autre fille, mais qu’elles ne se souciaient pas de ces rumeurs, comme c’est souvent le cas lorsqu’on vous dit que vous ressemblez à quelqu’un d’autre.

Les deux filles avaient été adoptées par deux familles différentes, qui vivaient à 24 km l’une de l’autre et avaient des amis communs. À leur insu, les parents adoptifs des deux connaissaient l’autre jumeau depuis environ dix ans, mais on leur avait dit de garder le secret pour le bien des filles. Ils n’étaient pas informés au départ, mais ils savaient seulement qu’ils participaient à une étude sur le développement de l’enfant. « On ne leur a pas dit la vérité, qu’il s’agissait d’une étude jumelledit Kathy.

Dès le début, l’expérience a rencontré des problèmes : les fonds se sont épuisés et dans les années 1970, des préoccupations éthiques ont été soulevées concernant le consentement éclairé. Les parents ont été invités rétrospectivement à signer des formulaires de consentement, mais certains ont refusé. Et la distance entre les jumeaux n’a pas non plus été prise en compte, tout comme la probabilité de leur rencontre plus tard dans la vie. Les enfants ont tous été mis en adoption par des familles vivant dans la région métropolitaine de New York à une époque où les communautés étaient beaucoup plus proches qu’elles ne le sont aujourd’hui. Kathy et sa sœur ont, entre autres, été adoptées par des familles appartenant à des cercles sociaux similaires.

Comme mentionné, l’histoire des jumeaux n’est pas la seule liée à cette expérience controversée, et avant eux, d’autres jumeaux séparés à la naissance et élevés dans des familles différentes se sont également rencontrés par hasard, souvent par le biais de connaissances, comme cela est arrivé aux triplés. , Eddy Galland et David Kelman. Les deux premiers se sont rencontrés un peu plus que des adolescents, présentés par un ami commun qui a remarqué leur ressemblance lorsqu’ils étaient en première année de fac. Ce n’est que plus tard, voyant leur photo dans le journal, que David les a contactés, prétendant être identiques à eux, pour découvrir qu’ils étaient impliqués dans la même expérience qui comprenait également Kathy Seckler et Lori Pritzl.