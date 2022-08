Créez une cloche pour votre chat avec un Raspberry Pi

Si vous avez un chat à la maison, vous savez déjà très bien que les félins vont à leur bal. Certains sont extrêmement actifs et certains sont très paresseux. Cependant, il y a quelque chose de commun chez tous les chats domestiques, c’est qu’ils pensent que les humains doivent travailler 24 heures sur 24 pour eux et être toujours attentifs à ce qui leur arrive. Le chat dont nous allons parler aujourd’hui fait partie de ceux qui aiment sortir, et son propriétaire a imaginé une sonnette intelligente pour que le félin puisse rentrer à la maison quand bon lui semble et ne soit pas obligé d’attendre dehors.