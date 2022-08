Que se passe-t-il si vous prenez un bain après avoir mangé

La baignade après un repas peut-elle provoquer une congestion ? Faut-il vraiment attendre un peu avant de plonger ? Ou est-ce juste une croyance répandue ?

Il est probablement arrivé à tout le monde, au moins une fois dans sa vie, de se faire dire de ne pas prendre de bain après avoir mangé, mais d’attendre un certain temps – d’une demi-heure à une heure, jusqu’à quelques heures, selon sur le type de repas et la quantité de nourriture ingérée – avant d’entrer dans l’eau. Le risque le plus souvent évoqué concerne la soi-disant congestion, ou plutôt, un blocage de la digestion, un trouble qui survient plus fréquemment en été (données ISS), en raison d’un changement brusque de température. En d’autres termes, un changement brusque de température pendant la phase digestive peut entraîner une diminution de la quantité de sang qui atteint l’estomac et les intestins, provoquant un ralentissement ou un blocage de la digestion, entraînant une gêne. Il en résulte une décompensation circulatoire qui, en plus de compromettre la digestion, avec des symptômes tels que frissons, pâleur, douleurs à l’estomac, nausées et vomissements, peut également induire des crampes et des évanouissements qui, s’ils surviennent dans l’eau, peuvent entraîner la noyade. Mais qu’est-ce qui est vrai (ou faux) sur le lien entre congestion et salle de bain après avoir mangé ? Et faut-il vraiment attendre d’avoir digéré avant de se baigner ?

Se baigner après avoir mangé, ce que disent les experts

En fait, il n’y a aucune preuve scientifique que manger avant de se baigner augmente le risque de noyade. Selon une analyse de la littérature disponible sur le sujet, publiée dans la revue International Journal of Aquatic Research and Education (IJARE) en 2011, « il n’y a eu aucun cas enregistré de manger avant de nager qui a causé ou contribué à une noyade mortelle ou non mortelle« Indiquez les auteurs de l’étude qui continuent d’affirmer que »manger avant de nager ne contribue pas au risque de noyade et peut être considéré comme un mythe« .

Pourtant, les gens continuent d’accorder une attention particulière au blocage digestif. « C’est un peu une légende urbaine de l’appeler ainsi, car cela n’a pas grand-chose à voir avec la digestion – a déclaré un El País Dr Jesús Sueiro, porte-parole de l’Association galicienne de médecine familiale et communautaire. -. L’insuffisance digestive est davantage liée à un choc thermique, c’est-à-dire à une entrée très brutale dans l’eau froide. Il s’agit d’un collapsus circulatoire, qui produit une hypotension ou une baisse de la pression artérielle, un type de syncope. Cela peut entraîner des étourdissements et même des vomissements, et si vous êtes dans l’eau à ce moment-là, cela peut entraîner une noyade due à une perte de conscience.« . Le conseil de l’expert est donc d’entrer dans l’eau avec précaution, lentement et progressivement, permettant au corps de s’acclimater.

Cependant, associer le risque de congestion au repas consommé avant de prendre un bain n’est pas entièrement infondé, explique Andrés Sánchez Yagüe, chef du département de communication de la Fondation espagnole pour le système digestif et chef des services de l’unité d’endoscopie de l’hôpital QuironSalud. à Marbella, selon laquelle, dans une certaine mesure, le processus digestif est perturbé. « Ce que nous appelons communément l’insuffisance digestive est connu en médecine sous le nom d’hydrocution. [o risposta allo shock da freddo]. Ce qui se passe avec ce phénomène, c’est que face à un brusque changement de température, par contact cutané avec de l’eau froide, la digestion est interrompue pour détourner le flux sanguin du tube digestif vers la peau. Alors oui, quand on parle d’insuffisance digestive, le processus de digestion a été interrompuou ».

Quels sont les risques de prendre un bain après avoir mangé

De l’École espagnole d’aide et de secourisme (RFESS), le directeur Alberto García Sanz souligne que deux phénomènes différents peuvent être distingués : le premier est l’insuffisance digestive, qui est en fait une mauvaise digestion. « Lorsque nous mangeons, le système digestif a besoin d’une concentration plus élevée de sang et d’oxygène, ce qui peut provoquer de la somnolence car le cerveau est moins approvisionné. Si nous faisons de l’activité physique, nous nous assurons que les groupes musculaires impliqués dans cette activité ont également besoin de sang et d’oxygène, ce qui augmentera le rythme respiratoire et cardiovasculaire. Au détriment de quoi ? Activité digestive», explique García Sanz. Dans ce scénario, cependant, l’eau n’est pas la coupable : toute forme d’activité physique à estomac plein peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux, des nausées, des vomissements et des étourdissements. Si cela se produit pendant l’exercice, ce n’est pas grave, mais si nous sommes dans l’eau, cela peut nous faire noyer.

Le second phénomène est plutôt lié à la réponse au choc froid. « Si on se plonge brusquement dans l’eau froide, sans prendre de douche au préalable, au moment du contact avec l’eau il y a une variation de température, un choc thermo-différentiel. Cela peut entraîner une perte de conscience et entraîner la noyade, même sans manger» a observé l’expert.

Le conseil est de plonger progressivement

En résumé, la croyance selon laquelle il faut attendre un certain temps avant de se laver après avoir mangé repose sur trois facteurs : la température, l’activité physique et la nourriture. Le premier est en soi un risque : si on se plonge brutalement dans de l’eau froide après un long moment au soleil ou après un effort physique, le choc thermique est plus important car la température corporelle est élevée, ce qui peut entraîner des syncopes. Cela peut également arriver lorsque vous prenez une douche froide après votre entraînement, note El Paìs.

La question de l’alimentation, en revanche, se pose lorsqu’elle est liée à l’activité physique. La recommandation générale est de ne pas faire d’exercice après avoir mangé (pour cette raison, les sportifs et les athlètes mangent plusieurs heures avant un entraînement ou un match) ou tout ce qui peut provoquer un stress physiologique, comme une entrée soudaine dans l’eau froide (plus ou moins en dessous de 24 ºC). Par conséquent, si après avoir mangé, nous attendons quelques heures avant de prendre un bain, assis au soleil pour digérer, nous n’évitons pas les risques associés à une entrée soudaine dans l’eau, tout comme nous ne les évitons pas si nous déjeunons avant de faire de l’exercice.

Cependant, si nous entrons dans l’eau progressivement, avec la seule intention de plonger et de ne faire aucune activité physique, et sans qu’il y ait beaucoup de différence de température entre l’eau et le corps, selon les experts, il n’y aurait aucun risque. Et au-delà des normales dans l’eau.

Dans tous les cas, il est toujours recommandé d’entrer dans l’eau progressivement. Jamais soudain et plongeant, comme l’a souligné Juan Jesús Hernández, médecin de la Croix-Rouge et expert du secteur. Il en va de même à la piscine, où le conseil est de toujours prendre une douche avant de se baigner, car en plongeant dans l’eau le changement de température est plus brutal. « En effet – a conclu l’expert -, les cas d’hydrocution sont beaucoup plus fréquents en piscine qu’à la plage« .