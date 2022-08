Moniteur de jeu 1 ms vs 4 ms – Quel est le meilleur moniteur

Les moniteurs de jeu ont parcouru un long chemin. Il y a tellement de moniteurs avec différents types de technologies telles que des taux de rafraîchissement élevés et moins de temps de réponse. Pour quelqu’un qui veut juste un moniteur avec un bon affichage et des couleurs précises, des choses comme le temps de réponse et le taux de rafraîchissement n’auront pas d’importance. Mais, lorsqu’il s’agit de jeux, ces éléments sont essentiels car ils affectent les jeux auxquels vous jouez. Il peut être un peu difficile de décider de choisir entre 1ms ou 4ms moniteur et lequel est le meilleur moniteur.

Donc, si vous hésitez entre choisir un moniteur 1 ms ou 4 ms, vous êtes au bon endroit. Nous parlerons des temps de réponse, ainsi que des différences que vous pouvez attendre de tels moniteurs.

Moniteurs 1 ms vs 4 ms

Qu’est-ce que ms en 1ms ?

Pour tous les moniteurs, ms ou millisecondes est une mesure qui décrit la vitesse à laquelle il faut changer de couleur. En gros, c’est le temps mis pour passer du noir au blanc au noir. Plus le nombre est bas, plus il est capable de changer de couleur rapidement. Ainsi, un moniteur 1 ms est techniquement plus rapide qu’un moniteur 4 ms. Ces types de temps de réponse sont utiles lorsque vous jouez à un jeu qui vous oblige à avoir un réflexe et une réponse rapides. Plus votre moniteur est capable de réagir rapidement à ces informations, mieux c’est. Cela aide dans les jeux multijoueurs.

Maintenant, même si vous placez deux moniteurs différents qui ont un temps de réponse de 1 ms et 4 ms, vous ne pourrez pas faire la différence. Cependant, en termes de fluidité, vous pourrez le ressentir lorsque vous jouerez à des jeux de tir à la première personne comme CS: GO, etc. Il y a aussi d’autres facteurs que vous devez garder à l’esprit si vous envisagez d’obtenir un moniteur avec un faible Temps de réponse.

Types de panneaux d’affichage

Il existe différents types de panneaux d’affichage disponibles sur le marché. Vous pouvez choisir entre un moniteur doté d’une dalle TN, d’une dalle VA ou d’une dalle IPS. Les prix de ces panneaux sont différents et la plupart des utilisateurs préféreront un panneau VA ou un panneau TN car ils sont moins chers que les moniteurs avec panneaux IPS. Bien sûr, il n’atteint pas la précision des couleurs et les angles de vision d’un panneau IPS, mais encore une fois, les temps de réponse sont la raison pour laquelle les gens choisissent le premier plutôt que le second.

Taux de rafraîchissement

Avoir un moniteur de taux de rafraîchissement plus élevé est important si vous voulez obtenir plus d’images par seconde à condition que votre CPU et votre GPU aient suffisamment de puissance pour le faire. Cependant, en ce qui concerne les moniteurs à haute réponse, vous n’obtiendrez pas les moniteurs à taux de rafraîchissement les plus rapides comme vous le verriez généralement sur un moniteur avec des temps de réponse normaux.

Format d’image et résolution d’affichage

Le format d’image et la résolution sont d’autres facteurs importants lors de l’achat d’un moniteur. Par exemple, vous pouvez utiliser différents affichages de rapport d’aspect tels que 4: 3, 16: 8, 21: 9 ou le 32: 9 plus large. Mais, si vous recherchez un moniteur à haute réponse avec un temps de réponse de 1 ms, vous feriez mieux d’obtenir un moniteur de taille 16: 9 ou 21: 9. Ceux-ci sont couramment utilisés dans les jeux de compétition populaires et les événements eSports. En ce qui concerne la résolution d’affichage, les écrans FHD et QHD sont les plus populaires. Parce que vous aurez besoin de ce FPS plus élevé dans de tels types de jeux, avoir un moniteur 1080p ou 1440p sera plus que suffisant. Bien sûr, vous pouvez opter pour les moniteurs 4K, si le moniteur a également un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse réduit.

Conclusion

Alors, quel est le meilleur moniteur entre 1 ms et 4 ms ? Le 1ms est meilleur, mais cela dépend aussi du choix personnel. Si l’argent n’est pas un problème, vous pouvez facilement aller chercher les moniteurs avec moins de temps de réponse ou un taux de réponse plus élevé. Mais, si vous êtes quelqu’un qui joue à des jeux qui n’ont rien à voir avec les combats rapides ou les jeux de tir à la première personne, alors n’importe quel moniteur avec un taux de rafraîchissement élevé, une excellente résolution et un rapport d’aspect est celui qu’il vous faut. De même, si vous souhaitez un moniteur uniquement pour la consommation de contenu, le navigateur et le travail normal, le temps de réponse moyen serait suffisant.

Vérifiez également :