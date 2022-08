Tempête solaire aujourd’hui et demain, quels sont les risques d’éjection de masse coronale vers la Terre

Prévue par le service météorologique américain SWPC, la tempête a été définie comme « forte » pour le jeudi 18 août et « modérée » pour le vendredi 19 août.

Illustration du vent solaire frappant la magnétosphère terrestre / NASA

Le vent solaire, provoqué par l’éjection de masse coronale (CME) vers la Terre, impactera avec le champ magnétique terrestre aujourd’hui, jeudi 18 août 2022, et demain, vendredi 19 août 2022, provoquant une tempête solaire, ou tempête géomagnétique, une perturbation de la magnétosphère terrestre qui fait suite en ces heures à un premier événement mineur survenu hier 17 août. Selon les experts du service météorologique américain SWPC, le phénomène sera d’intensité « forte » (G3) aujourd’hui, et d’intensité « modérée » (G2) demain, selon l’échelle de sévérité (de G1 à G5) du géomagnétique tempêtes utilisées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) des États-Unis.

Tempêtes solaires prévues pour aujourd’hui et demain

Malgré les multiples éjections de masse coronale qui ont quitté le Soleil depuis le 14 août, le Space Weather Prediction Center (SWPC) prédit que la plupart ont peu ou pas d’impact sur la Terre. Cependant, au moins quatre éjections de masse coronale ont des composantes potentielles dirigées vers notre planète. « La confiance dans les prévisions est faible à modérée en ce qui concerne l’impact sur la Terre de ces éjections de masse coronale, car la plupart devraient passer devant ou au sud de l’orbite terrestre – précise l’test d’orage géomagnétique émis par la SWPC -. Cependant, les exécutions de modèles indiquent l’arrivée combinée de certaines de ces éjections de masse coronale sur ou près de la Terre à partir du 18 août, et leur influence devrait se poursuivre le 19 août.« .

Quels sont les risques de la tempête solaire d’aujourd’hui

L’impact d’une (forte) tempête géomagnétique de degré G3, tel que celui prévu pour aujourd’hui, est décrit comme « généralement minime » par les experts SWPC, tout en comprenant les problèmes possibles à la fois dans l’espace et sur l’activité des satellites, y compris en ce qui concerne les faibles – et des systèmes de navigation GPS et radio haute fréquence. La tempête pourrait également interférer avec les systèmes d’alimentation de certains appareils, ce qui pourrait provoquer de fausses alarmes de sécurité, par exemple.

Enfin, une tempête solaire d’intensité G3 peut entraîner le déplacement des aurores boréales de leur résidence polaire normale : en présence d’autres facteurs, précisent les experts du SWPC, les aurores boréales peuvent être observées sur des portions du nord de la Pennsylvanie, de l’Iowa, de l’Oregon. Dans le cas d’une tempête d’intensité modérée (G2) comme celle de demain, les aurores peuvent être observées jusqu’à New York et Idalo (typiquement 55° de latitude géomagnétique).