Comment entrer dans le métaverse Facebook et ne pas mourir en essayant

Qu’est-ce qu’Horizon Worlds ?

Horizon Worlds est essentiellement le métaverse de Facebook. C’est un monde virtuel que vous pouvez visiter avec votre propre avatar et que, avec l’aide de Meta Quest 2, vous pourrez vivre à la première personne. Dans ce monde, vous pourrez rencontrer des gens du monde entier et profiter d’événements programmés tels que des concerts, des films et des fêtes massives. Et tout cela sans quitter (physiquement) la maison.

L’application a une taille de 480,80 mégaoctets et vous devez la télécharger à partir de la boutique d’applications Oculus Quest. Et oui, pour pouvoir entrer dans ce monde, vous avez besoin de lunettes de réalité virtuelle Meta Quest pour pouvoir accéder au service. Et attention car il doit s’agir de l’un des nouveaux Meta Quest 2, puisque les Oculus Quest d’origine ne sont pas compatibles avec l’application. Vous pouvez l’installer, mais une fois à l’intérieur, un message indiquera très clairement que vous avez besoin de Meta Quest 2.

Télécharger Horizon Worlds

Pour télécharger la nouvelle application, vous n’aurez pas à trop vous déplacer. Accédez simplement à la boutique d’applications Oculus Store et recherchez Horizon Worlds s’il n’apparaît pas en premier dans les bannières d’applications en vedette. Ne le confondez pas avec Horizon Venue, qui était une ancienne application précédente qui était celle qui a fait les premiers pas avant de proposer l’idée du métaverse lui-même.

Que puis-je faire une fois entré ?

Cet univers vous offrira toutes sortes de libertés, et tant que vous respecterez tous les utilisateurs que vous croiserez, vous pourrez camper où bon vous semble. Avec l’idée que vous ne vous ennuyez pas, le service est composé de nombreux mondes créés par d’autres utilisateurs, chacun avec des thèmes et des environnements inspirés par toutes sortes d’idées.

Ainsi, par exemple, vous pouvez visiter un monde inspiré des héros de bandes dessinées et un autre où ils se concentrent exclusivement sur l’amour des animaux. La limite est dans l’imagination des utilisateurs, puisque vous pouvez créer votre propre monde et le partager avec la communauté. Pour ce faire, dans la section de création, vous pourrez utiliser des outils très complets (et aussi complexes) pour créer un environnement virtuel animé dans lequel les utilisateurs invités peuvent interagir avec vos créations.

Jeux, événements et discussions

Les mondes rechercheront principalement trois aspects : le plaisir des jeux, le divertissement des événements et le social des discussions. D’une part, vous pouvez trouver des mondes très amusants avec des tests et des jeux qui tirent parti des capacités de la réalité virtuelle. Nous aurons également des mondes où nous profiterons de concerts, qui sont précédemment annoncés dans l’onglet Événements. Ainsi, vous pouvez profiter de concerts ou de films avec beaucoup plus de personnes à vos côtés.

Et enfin, les causeries ou les réunions, des mondes dans lesquels les gens entrent pour rencontrer d’autres utilisateurs, pouvoir discuter en direct à l’aide du microphone et échanger des connaissances et des expériences du monde virtuel.

Cela met fin à l’éternelle attente de l’arrivée du métaverse de Facebook, puisqu’après trois longues années, le service a enfin fait le saut en France pour que tous les passionnés de réalité virtuelle puissent continuer à expérimenter depuis chez eux une technologie qui a de plus en plus de succès. suiveurs.