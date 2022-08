Un chien a contracté la variole du singe de son propriétaire : comment est-ce possible et qu’est-ce qui change

Il s’agit du premier cas d’infection transmise d’un homme à un chien, signalé en France, où la positivité au virus monkeypox a été confirmée chez un lévrier de 4 ans.

Un exemple de lévrier italien / Wikipedia

Pour la première fois depuis le monkeypox en mai 2022 (variole du singe) a commencé à se répandre dans le monde, avec une propagation sans précédent chez l’homme, des chercheurs ont rapporté un événement de transmission virale d’un humain à un chien, une possibilité jamais écartée par les experts mais qui est désormais documentée par des médecins en France, où un Un lévrier italien de 4 ans, qui vivait à la maison avec ses propriétaires infectés par le virus, a contracté l’infection.

Le séquençage du matériel génétique du virus qui a infecté le chien, un résultat pratiquement identique à celui qui a provoqué la maladie de ses maîtres. Les propriétaires, notamment, un couple d’hommes entretenant des relations non exclusives avec d’autres hommes, s’étaient présentés à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 10 juin 2022, montrant les symptômes caractéristiques de l’infection, dont la présence d’éruptions cutanées associées. avec de la fatigue, des maux de tête et de la fièvre, et tous deux ont été testés positifs pour le virus.

Premier cas de monkeypox transmis d’homme à chien

Douze jours après le début de ces symptômes chez les deux patients, leur chien, un lévrier italien mâle sans antécédent, présentait des lésions mucocutanées, notamment des pustules abdominales et une légère ulcération anale.

Comme précisé en détail dans le rapport publié par des médecins et vétérinaires français dans la revue scientifique Le Lancet Il est intitulé « Preuve de la transmission de l’homme au chien du virus de la variole du singe« , Les investigations ont confirmé la positivité de l’animal, soulignant que les séquences d’ADN viral obtenues du chien et de l’un des deux patients appartenaient toutes deux au virus monkeypox (clade hMPXV-1, lignée B.1) qui se propage à les États-Unis et l’Europe. « Et qu’au 4 août 2022, plus de 1 700 personnes infectées en France, concentrées pour la plupart à Paris, où le chien a développé les premiers symptômes.», lit-on dans le rapport, qui voit comme premier auteur l’infectiologue Sophie Seang du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Pitié Salpêtrière.

Comment se produit la transmission de l’homme au chien du monkeypox

Comme on le sait, la transmission interhumaine de la variole du singe se produit généralement par contact avec des lésions ou du matériel de blessure (que l’on peut trouver, par exemple, sur les draps ou les serviettes utilisés par les personnes infectées), ou par exposition à d’autres fluides corporels, y compris les gouttelettes respiratoires des personnes infectées.

De même, la transmission du monkeypox des humains aux animaux et, comme dans ce cas, au chien vivant à la maison avec les deux patients, s’est produite par contact étroit avec les deux hommes, qui ont déclaré dormir dans leur lit avec le chien. « Vu les lésions cutanées et muqueuses du chien – les auteurs du rapport de cas précisés – nous faisons l’hypothèse d’une véritable maladie canine, et non d’un simple transport du virus par contact étroit avec l’homme ou par voie aérienne (ou les deux)« .

Ce que nous risquons si les animaux contractent la variole du singe

Comme indiqué, la transmission du monkeypox de l’homme à l’animal n’a jamais été exclue. Au contraire. Depuis le début de l’épidémie de 2022, les scientifiques craignent que le virus, déjà endémique dans divers Etats d’Afrique de l’Ouest et du Centre – où il se cache chez de petits rongeurs susceptibles de le transmettre à l’homme – ne finisse par s’installer dans des réservoirs animaux dans d’autres parties du monde. , car il a la capacité d’infecter une grande variété de mammifères.

Nous en parlions également ici, soulignant le risque de laisser le virus libre d’infecter non seulement les humains mais de se propager à d’autres espèces sensibles, ce qui créerait un réservoir animal permanent à partir duquel les humains pourraient être infectés à plusieurs reprises. En ce sens, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, ainsi que d’autres agences de santé des pays touchés par l’épidémie, ont recommandé aux positifs d’éviter tout contact avec les animaux, y compris les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. .

Dans le cas où un animal de compagnie a été exposé au monkeypox, le CDC a souligné l’importance de le tenir à l’écart des autres animaux et des personnes, et de contacter le vétérinaire pour décider s’il faut effectuer un test et quels sont les délais d’isolement. Généralement, en cas d’exposition au monkeypox, le CDC indique de respecter un isolement des autres animaux et des personnes d’au moins 21 jours.

Au-delà de cela, les experts suggèrent de prendre des précautions similaires à celles que nous prenons avec les humains. « Pour ceux qui sont positifs mais qui ont des animaux de compagnie qu’ils aiment et dont ils s’occupent, il n’est pas recommandé d’avoir un contact physique étroit avec eux, du moins jusqu’à ce que les lésions cutanées se soient asséchées et jusqu’à ce que vous soyez vraiment plus contagieux. – a déclaré le Dr Dean Winslow, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Stanford -. En d’autres termes, si vous avez la variole du singe, ce n’est pas une bonne idée de dormir avec votre animal de compagnie.« .