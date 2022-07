Découverte de créatures fossiles vieilles de 500 millions d’années avec trois yeux et des cerveaux bien conservés

Plus de 80 fossiles de créatures avec des cerveaux et trois yeux parfaitement conservés ont été trouvés sur le site de Burgess Shale. Ils ont un demi-milliard d’années.

Crédit : Biologie actuelle

Dans un gisement paléontologique bien connu au Canada, des fossiles parfaitement conservés de dizaines d’invertébrés ayant vécu il y a 500 millions d’années ont été découverts. Les merveilleux détails du tissu nerveux (cerveau) et la présence de trois yeux rendent ces découvertes préhistoriques particulièrement précieuses. Selon les experts, les structures internes sont si bien entretenues qu’il semble que les animaux soient « morts hier », même s’ils remontent au Cambrien, soit à un demi-milliard d’années.

Les deux scientifiques canadiens Joseph Moysiuk et Jean Bernard Caron, tous deux du Département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de Toronto, ont découvert et décrit les fossiles de ces invertébrés, appartenant à l’ordre des Radiodontes et à la classe des Dinocarides. Les chercheurs ont concentré leurs recherches sur environ 270 spécimens de Hirpex de Stanleycaris fossilisé dans les schistes cambriens de Burgess Shale, un site fossilifère qui a fait la une des journaux internationaux pour l’étrangeté des animaux trouvés. Les radiodons étaient parmi les plus emblématiques et les plus bizarres, bien qu’ils soient éloignés des arthropodes actuels, tels que les insectes et les araignées.

Des traces de cerveaux et d’yeux ont été parfaitement conservées dans plus de 80 de ces fossiles. «Bien que les cerveaux fossilisés de la période cambrienne ne soient pas nouveaux, cette découverte se distingue par sa qualité de conservation étonnante et le grand nombre de spécimens», a déclaré le professeur Moysiuk dans un communiqué de presse. « On peut même distinguer des détails fins comme les centres de traitement visuel qui desservent les grands yeux et les traces de nerfs qui vont dans les appendices. Les détails sont si clairs que c’est comme si nous regardions un animal mort hier », a ajouté avec enthousiasme le scientifique.

Les chercheurs ont observé que le cerveau de Stanleycaris était composé de deux parties principales, le protocerebrum et le deutocerebrum, alors que le cerveau des arthropodes modernes est tripartite (la troisième partie est le tritocerebrum). Selon les auteurs de l’étude, cette division en trois parties a évolué précisément à partir d’une condition bipartite. La présence du troisième œil a également beaucoup émerveillé les experts, puisque jusqu’à présent il n’avait jamais été observé dans le genre de ce genre. « La présence d’un énorme troisième œil chez Stanleycaris était inattendue. Cela souligne que ces animaux semblaient encore plus bizarres que nous ne le pensions, mais cela nous montre également que les premiers arthropodes avaient déjà développé une variété de systèmes visuels complexes comme beaucoup de leurs parents modernes », a expliqué le professeur Caron.

Ces animaux avaient une taille maximale de 20 centimètres, même si la plupart d’entre eux ne dépassaient pas 8 centimètres. Selon les auteurs de l’étude, ils étaient d’habiles prédateurs de petits animaux. Les détails de la recherche « Un radiodonte à trois yeux avec une neuroanatomie fossilisée informe sur l’origine de la tête et de la segmentation de l’arthropode » ont été publiés dans la revue scientifique Current Biology.