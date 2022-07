Quand la cinquième saison de Stranger Things sera-t-elle diffusée ?

Bonne et mauvaise nouvelle

Effectivement. Les fans de Stranger Things ont deux nouvelles à saisir en ce moment : une bonne et une mauvaise. La première est que la série des garçons de Hawkins se poursuit avec de nouveaux épisodes qui nous sortiront du bourbier de ce dernier cliffhanger que nous avons vu dans le neuvième chapitre de la quatrième saison; mais la mauvaise nouvelle est que cette future cinquième saison sera la dernière. Et il n’y en aura plus.

Cela, évidemment, marquera clairement ce que nous verrons à l’écran qui est proche d’une résolution conflictuelle. Il est clair que certaines pertes de personnages sont tenues pour acquises, qu’il y aura plus de victimes, que les enfants atteindront leur objectif d’éliminer les menaces du monde à l’envers mais à un coût énorme, nous ne pouvons donc que deviner la profondeur de cela sacrifice.

De plus, sachant ce qui s’est passé entre les troisième et quatrième saisons, qui sont séparées de deux ans et dix mois depuis la première de chacune, il semble difficile pour les frères Duffer de pouvoir soutenir l’argument sans recourir à un petit saut dans le temps. la vie des protagonistes, ce qui justifie l’apparition d’une vingtaine déjà dans un âge que les acteurs ont en ce moment, contrairement à leurs personnages qui sont restés alors qu’ils ont touché entre 15 et 16 ans.

Mais bien sûr, imaginer qu’il y a une pause de quelques années dans l’histoire de la série, avec laquelle il y a un gâchis avec la Vecna ​​​​et les autres protagonistes, ça sonne un peu…. bizarre?

Quand arrive la cinquième saison ?

Pour le moment, il n’y a pas de données fiables sur une future date de sortie, au-delà d’appliquer la logique de ce qui a été vécu jusqu’à présent, lorsque les frères Duffer ont eu besoin d’un minimum de 20 mois pour apporter un nouveau lot de chapitres. Si l’on ajoute à cela que la complexité et les dimensions de la série en ce moment sont considérablement supérieures à celles des saisons un et deux, par exemple, alors il s’avère qu’il faudra, au minimum, attendre l’été 2024 pour découvrez comment la série se termine. chose… sinon plus tard.

Seule la saison 5 de Stranger Things arriverait à cette date si les frères Duffer avaient déjà tous les scripts écrits (ce qui ne semble pas être le cas), les besoins de pré-production prévus (impossibles sans les scripts) et le tournage commencé l’automne prochain. Si le début des enregistrements va jusqu’à l’année prochaine, le délai pourrait être considérablement plus long même s’ils fonctionnent avec tous les médias du monde fournis par Netflix.

Alors oui, pensez à l’été 2024 au plus tôt, et ajoutez des mois à partir de là si les choses sont retardées. Nul doute que la hype de cette cinquième saison va battre tous les records connus sur la plateforme. Vous ne pensez pas ?