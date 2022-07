Nous savons maintenant quel est l’effet de rester dans l’espace sur les os des astronautes

Ceci est révélé par les résultats d’une nouvelle recherche qui a révélé des décennies de perte osseuse en seulement six mois de vol spatial.

Crédit : ESA

Dans l’espace, les astronautes perdent des décennies de masse osseuse que la plupart d’entre eux ne récupèrent même pas après un an sur Terre. Cela a été révélé par les résultats d’une nouvelle recherche menée par des chercheurs de l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations de l’Université de Calgary, au Canada, dans le cadre d’une étude qui a suivi 17 astronautes en mission vers la Station spatiale internationale (ISS) pour déterminer l’étendue de la récupération osseuse après un vol spatial de longue durée.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue Rapports scientifiques of Nature, a montré qu’une fois de retour sur Terre, la densité osseuse perdue par les astronautes était équivalente à ce qu’ils auraient perdu au cours de plusieurs décennies de vie sur Terre, a expliqué le co-auteur de l’étude, le professeur Steven Boyd de l’Université de Calgary et directeur de l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations.

Pour évaluer l’ampleur de la perte et comprendre comment les astronautes la récupèrent une fois de retour sur Terre, les chercheurs ont scanné les poignets et les chevilles de 17 astronautes avant et après leur passage sur l’ISS, puis 6 et 12 mois après leur retour sur Terre. , découvrant qu’un an après le vol spatial, la densité tibiale de 9 astronautes n’avait pas été entièrement restaurée et qu’il manquait encore une dizaine d’années de masse osseuse.

Les astronautes qui ont effectué les missions les plus longues, qui ont duré de quatre à sept mois sur l’ISS, ont été les plus lents à récupérer. « Plus vous passez de temps dans l’espace, plus la perte osseuse est importante« Boyd a expliqué auAFP. Cette perte se produit parce que les os qui devraient normalement porter du poids sur Terre, comme ceux des jambes, n’ont pas à la supporter dans des conditions de microgravité, ce qui représente un élément de « grande préoccupation » pour les futures missions prévues vers Mars, qui pourraient voir les astronautes passent des années dans l’espace.

« La perte continuera-t-elle à s’aggraver avec le temps ? Nous ne savons pas – a ajouté Boyd -. Il est possible qu’un état d’équilibre soit atteint après un certain temps, tout comme il est possible que la perte osseuse se poursuive. Mais je ne pense pas que cela puisse arriver au point où il ne reste plus rien« .

En ce sens, les prochaines études exploreront les effets de voyages spatiaux encore plus longs, pour soutenir les astronautes qui s’aventureront dans l’espace lointain à l’avenir.