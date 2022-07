Voici Mammoth, l’usine qui extrait le CO2 de l’air : la construction a commencé en Islande

La société suisse Climework a annoncé le début des travaux sur Mammoth, une usine DAC innovante qui capture 36 000 tonnes de CO2 par an dans l’air.

La centrale Mammoth, projet illustratif. Crédit : Climeworks

En Islande, la construction a débuté sur le Mammoth (mammouth), une grande centrale électrique destinée à capter le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère et lutter contre le réchauffement climatique. C’est vrai. Contrairement aux centrales électriques classiques qui, pour produire de l’énergie ou non, émettent dans l’air des gaz à effet de serre, principaux catalyseurs du changement climatique, cette infrastructure révolutionnaire est « respectueuse » de l’environnement et permet de réduire les graves dommages que nous avons causés avec les émissions de carbone. Techniquement, il s’agit d’un système Direct Air Capture ou DAC (direct air capture), qui aspire l’air de l’environnement, le filtre et élimine le CO2 nocif.

L’usine Mammoth, qui sera opérationnelle d’ici 18 à 24 mois, à la fin de la construction sera le plus grand projet de ce type après la mise en service d’Orca, l’usine « sœur » démarrée en septembre dernier et également construite en Islande. En fait, si Orca peut capter jusqu’à 4 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de la pollution produite par environ 800 voitures polluantes, la nouvelle usine sera neuf fois plus efficace, éliminant 36 000 tonnes de CO2 de l’atmosphère. Cela peut sembler un nombre important, mais en réalité, pour affecter les quantités stratosphériques de CO2 que nous avons introduites dans la planète depuis le début de l’ère industrielle, nous devrions pouvoir extraire 85 millions de tonnes de CO2 par an, comme l’indique l’Agence internationale de l’énergie dans une relation. Pour l’instant avec ces prototypes – il y en a une vingtaine dans le monde – on est bloqué à 0,01 million par an.

La zone d’excavation de la nouvelle usine en Islande. Crédit : Climeworks

Malgré leur faible impact global, ces premières usines DAC représentent la base pour la construction d’usines beaucoup plus ambitieuses. Orca et Mammoth sont tous deux construits par la société suisse de technologie climatique Climeworks ; dans le communiqué de presse dans lequel l’entreprise annonçait le début des travaux de la nouvelle usine, elle soulignait que les bases étaient en train d’être posées pour développer les premières usines d’un million de tonnes d’ici 2030 et de gigatonnes d’ici 2050. quelques décennies, donc, nous pourrions vraiment être en mesure de réparer – au moins en partie – les dommages très graves que nous avons causés à l’environnement, à la biodiversité et à nous-mêmes en raison du profit et de la « croissance » illimités.

Ces usines reposent sur des ventilateurs qui aspirent l’air, captent le CO2 avec un filtre acide et le canalisent à travers de gros tuyaux – avec des tonnes d’eau – profondément dans le sol. Ici, le dioxyde de carbone réagit avec les roches basaltiques donnant vie à des minéraux carbonatés, en pratique d’autres roches (qui se solidifient en quelques années). Une partie de ce CO2 peut également être utilisée pour produire des boissons gazeuses et des engrais. Bien sûr, les DAC ont besoin d’énergie pour fonctionner, mais leur impact peut être nul selon l’endroit où ils sont construits. Orca et Mammoth sont tous deux situés près de la centrale géothermique Hellisheiði et utilisent l’énergie de la Terre pour fonctionner. Il ne s’agit pour l’instant que de projets conceptuels ayant un impact limité sur le changement climatique, mais à l’avenir, de telles centrales pourraient représenter un véritable tournant pour le climat.