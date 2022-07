L’application Mobile Link gagne un nouveau panneau de notification

L’application Mobile Link de Microsoft est sans doute le meilleur outil d’intégration d’Android dans Windows que l’entreprise ait jamais imaginé. Mobile Link était auparavant connu sous le nom de Votre téléphone, et à part le nom, Microsoft a apporté de nombreuses modifications à l’application au fil des ans. Nous ne savons pas quels changements seront apportés à l’application dans un avenir lointain, mais la société a récemment introduit des changements intéressants via une mise à jour.

Mobile Link lance un nouveau panneau pour donner plus de pertinence aux notifications

Le premier changement notable est le nouveau panneau de notification pliable. Si vous utilisez Mobile Link, vous saurez que sur le côté gauche vous avez toutes les notifications, l’état de la batterie de votre téléphone et d’autres informations importantes. Et puisque tout cela fait désormais partie du nouveau panneau de notification masquable, vous pouvez choisir de ne pas les voir à tout moment. D’après notre expérience, l’application semble beaucoup plus propre lorsque le panneau reste effondré.

La possibilité de rechercher des messages est une autre fonctionnalité très utile de l’application. Désormais, Mobile Link nous permet de rechercher dans notre boîte de réception, comme nous le faisons sur notre smartphone. Essayez de taper n’importe quoi dans le champ « Rechercher des messages » et l’application nous montrera tous les messages qui contiennent ce que vous venez d’écrire. Dans nos articles précédents, nous avons mentionné que Microsoft introduirait la recherche de messages dans une future mise à jour.

La dernière version de l’application Mobile Link est 1.22052.532.0, donc si vous ne voyez pas les modifications mentionnées ci-dessus, assurez-vous que la dernière version est installée. Vous pouvez télécharger l’application Mobile Link sur votre PC à partir du Microsoft Store. Sans aucun doute, cette application est un excellent allié pour travailler avec notre PC comme s’il s’agissait d’une extension de notre smartphone Android.