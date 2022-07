Les secrets des merveilleux dragons de mer révélés – c’est pourquoi ce sont des créatures si étranges

Grâce à une étude approfondie du génome, les scientifiques ont découvert pourquoi les dragons de mer présentent des caractéristiques aussi uniques et uniques parmi les poissons.

Dragon de feuille. Crédit : wikipédia

Les mers et les océans autour de la planète sont remplis de poissons extravagants et aux formes incroyables, façonnés par des dizaines de millions d’années de sélection naturelle. Dans un classement hypothétique des groupes les plus étranges et les plus curieux, les Signatidae (Syngnathidae) sont sans aucun doute en tête de liste. En fait, cette famille englobe les poissons-tuyaux, les hippocampes et les dragons de mer, tous des animaux à l’apparence incomparable et très différents des poissons « typiques ». De plus, leur extravagance ne se limite pas qu’aux formes, sachant que ce sont les mâles qui s’occupent de l’incubation et de la naissance des petits (grossesse masculine). Parmi les Signatids, les plus singuliers de tous sont les dragons de mer, poissons colorés endémiques d’Australie qui se caractérisent par un corps orné de curieuses excroissances en forme de feuilles, utiles pour se camoufler parmi les algues et les plantes marines ; colonne vertébrale avec courbure extrême; absence de côtes et de dents; épines tordues et bien plus encore. Une nouvelle étude vient de faire la lumière sur les raisons génétiques qui rendaient ces créatures si uniques et fascinantes.

Dragon de mer commun. Crédit : wikipédia

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Institut d’écologie et d’évolution de l’Université de l’Oregon a découvert les secrets des trois espèces de dragons de mer, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Knight Campus for Accelerating Scientific Impact et du Department of Evolution, Ecology and Behavior. de l’Université de l’Illinois à Urbana – Champaign. Les scientifiques, dirigés par les professeurs Susan Bassham et Clay Small, se sont concentrés sur deux espèces : le dragon de mer commun (Phyllopteryx taeniolatus) et le dragon feuille ou dragon de mer de Glauert (Phycodurus eques). La troisième espèce, le dragon de mer rubis (Phyllopteryx dewysea), n’a été classée par les biologistes marins qu’en 2017. Comme indiqué, toutes trois vivent au large des côtes australiennes et sont donc peu connues.

Crédit : wikipédia

Les chercheurs ont séquencé génomiquement les échantillons biologiques des deux dragons de mer et comparé leurs séquences avec celles des autres Signatidae (les syngnathes et hippocampes « proches »), ainsi qu’avec celles de poissons moins liés phylogénétiquement, le zèbre et l’épinoche. En croisant les données, le professeur Bassham et ses collègues ont découvert que des parties de gènes normalement associées au développement étaient absentes de toutes les Signatidia, un détail qui peut expliquer leurs formes curieuses. « Étonnamment, des analyses comparatives basées sur des génomes de dragons de mer et d’autres génomes de signatidae et de groupes externes ont révélé des pertes surprenantes et spécifiques aux signatidae parmi les facteurs de croissance des fibroblastes (FGF), impliquant probablement la réorganisation de réseaux de régulation hautement génétiques. été documenté dans des populations naturelles », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude.

Crédit : wikipédia

De plus, chez les seuls dragons de mer, la présence de nombreux transposons, séquences d’ADN répétitives – également appelées «gènes sauteurs» – qui se comportent de manière particulière dans le génome, se déplaçant et se copiant, a été découverte. En raison de cette particularité, ils peuvent modifier soudainement le fonctionnement des gènes. Les chercheurs pensent que c’est grâce à ces transposons que les dragons de mer ont évolué d’une manière si particulière et en des temps si rapides (leur famille s’est séparée il y a « seulement » 50 millions d’années). « Nous avons identifié plusieurs caractéristiques intéressantes spécifiques aux génomes des dragons de mer, notamment des régions non codantes divergentes à proximité d’un gène de développement important pour la croissance tégumentaire, une densité élevée d’ADN répétitif à l’échelle du génome et des expansions récentes d’éléments transposables et d’une famille de gènes de trafic vésiculaire, », ont déclaré les experts.

Crédit : wikipédia

Les scientifiques ont également radiographié un spécimen du dragon de feuilles, ce qui a donné des images d’une résolution étonnante. Ils ont observé que les structures de support des excroissances en forme de feuille semblaient être des extensions d’épines, probablement issues d’un noyau de collagène, un développement différent des appendices osseux observés chez d’autres poissons osseux. Les détails de la recherche « Les génomes des dragons de mer feuillus et adventices relient les caractéristiques géniques et répétitives de l’ADN à la biologie extravagante des poissons syngnathidés » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.