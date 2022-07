Algorithme nouvellement développé capable de prédire le crime une semaine à l’avance avec une précision de 90 %

WTF ? ! Dans ce qui ressemble étrangement à l’intrigue de Minority Report juste sans les médiums précognitifs flottant dans un bain de lait de photons, un algorithme a été développé qui peut prédire les crimes futurs une semaine à l’avance avec une précision de 90 %.

L’algorithme a été développé par des spécialistes des sciences sociales de l’Université de Chicago qui ont utilisé des données historiques sur les crimes violents (homicides, agressions et coups et blessures) et les crimes contre les biens (cambriolages, vols et vols de véhicules à moteur) dans la ville pour tester et valider le modèle. Ces crimes ont été choisis car ils sont moins susceptibles de subir le type de biais d’application souvent présent dans les infractions liées à la drogue et similaires.

En divisant les villes en tuiles spatiales de 1 000 pieds carrés, l’algorithme est capable d’identifier des modèles et d’essayer de prédire les crimes futurs, ce qu’il fait avec une précision de 90 %, selon l’étude publiée dans Nature Human Behavior.

Il n’y a pas qu’à Chicago où l’algorithme avait une capacité apparemment précognitive pour prédire le crime. Le système a tout aussi bien fonctionné après l’avoir alimenté en données d’autres villes américaines : Atlanta, Austin, Detroit, Los Angeles, Philadelphie, Portland et San Francisco.

Le communiqué de presse indique que, contrairement aux précédents outils de détection de la criminalité future, l’algorithme ne décrit pas la criminalité comme provenant de points chauds qui se sont propagés aux zones environnantes. Cette méthode peut ignorer l’environnement social complexe des villes et la relation entre la criminalité et les effets de l’application de la loi par la police.

« Les modèles spatiaux ignorent la topologie naturelle de la ville », a déclaré le sociologue et co-auteur James Evans, PhD, professeur Max Palevsky à UChicago et au Santa Fe Institute. « Les réseaux de transport respectent les rues, les trottoirs, les lignes de train et de bus. Les réseaux de communication respectent les zones de milieu socio-économique similaire. Notre modèle permet de découvrir ces connexions. »

L’auteur principal Ishanu Chattopadhyay a averti que l’outil ne devrait pas être utilisé pour diriger les forces de police, malgré sa précision. Les départements ne devraient pas l’utiliser pour envahir les quartiers de manière proactive pour prévenir la criminalité, par exemple.

« Nous avons créé un jumeau numérique des environnements urbains. Si vous lui fournissez des données sur ce qui s’est passé dans le passé, il vous dira ce qui va se passer dans le futur », a déclaré Chattopadhyay. « Ce n’est pas magique, il y a des limites, mais nous l’avons validé et cela fonctionne très bien. »

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que les régulateurs chinois cherchaient à utiliser une variété de points de données collectés sur les citoyens chinois pour créer des profils à partir desquels un système automatisé pourrait prédire les dissidents ou les criminels potentiels avant qu’ils n’aient la possibilité de faire quelque chose que le gouvernement juge illégal, ce qui rend en quelque sorte un système de style Minority Report encore plus inquiétant.