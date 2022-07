Rare serpent à deux têtes repéré en Afrique du Sud – le mangeur d’œufs est désormais en sécurité

Un rare serpent à deux têtes a été trouvé dans le jardin d’un homme à Ndwedwe, en Afrique du Sud. Des photos.

Un rare serpent à deux têtes, un « mangeur d’œufs », a été aperçu et récupéré en Afrique du Sud. Le reptile, atteint d’une maladie génétique appelée bicéphalie, a été retrouvé dans la basse-cour par un homme habitant à Ndwedwe, une ville du district d’Ilembe dans la province du KwaZulu-Natal, à une soixantaine de kilomètres de Durban. Depuis qu’il l’a vu en difficulté – il s’est déplacé très lentement – pour le protéger, il a décidé de le mettre dans une grande bouteille et a appelé l’expert en serpents Nick Evans, qui, avec sa femme Joelle et sa mère Elaine, a fondé le « KwaZulu -Natal Amphibian & Reptile Conservation », une réserve dédiée à la protection de ces magnifiques animaux trop souvent méconnus.

Crédit : Nick Evans

Avec la demande d’aide, l’homme a également envoyé la photo du serpent à Nick, qui n’avait jamais vu de spécimen avec cette malformation auparavant.La bicéphalie est inhabituelle mais n’est pas très rare chez ces reptiles ; on estime qu’elle touche environ un nouveau-né sur 10 000. Ce n’est pas un hasard si des cas ont été observés à la fois dans la nature et en captivité. Normalement, ces malheureux individus ne survivent pas longtemps, précisément parce que les deux têtes impliquent des difficultés à se déplacer, à se nourrir et à se défendre, ce qui en fait des proies particulièrement attrayantes pour les prédateurs. Celui-ci en particulier était un jeune homme d’une trentaine de centimètres, sorti des œufs il y a quelques semaines ou peut-être des mois, comme le précise l’expert.

Crédit : Nick Evans

Le protagoniste de cette histoire est un mangeur d’œufs brun du sud (Dasypeltis inornata), un colubride totalement inoffensif pour l’homme qui, comme son nom l’indique, se nourrit d’oeufs d’oiseaux. Ces serpents les avalent entiers – voire plus d’un après avoir attaqué un nid – et les cassent et les écrasent à travers des structures osseuses spécifiques dans le cou, puis régurgitent leurs coquilles. Les spécimens adultes de cette espèce atteignent environ quatre-vingts centimètres, tandis que le spécimen à deux têtes était un juvénile d’environ 30 centimètres.

Crédit : Nick Evans

Dans un post sur Facebook, l’expert a écrit que le serpent avait clairement du mal à bouger, principalement parce que les têtes ont décidé d’aller dans des directions différentes. Il devenait un peu plus agile lorsque les têtes étaient placées l’une sur l’autre et suivaient la même direction. Dans la nature, cependant, il n’aurait eu aucune chance de survivre longtemps et c’est pourquoi le jeune homme a décidé de l’emmener chez un herpétologue professionnel qui s’occupera de lui. Il aura probablement besoin de deux fois plus d’œufs qu’un mangeur d’œufs brun du sud normal, pour soutenir l’activité métabolique des deux têtes.