Ce navire est l’épave la plus profonde jamais découverte : elle est située à 7 000 mètres sous la mer

Les explorateurs menés par le milliardaire Victor Vescovo ont découvert l’épave la plus profonde jamais identifiée. Le navire est situé à 7 000 mètres sous la mer.

Crédit : Caladan Oceanic / Victor Bishop / Twitter

Au large des Philippines, dans l’océan Pacifique, l’épave la plus profonde jamais découverte a été découverte. Il s’agit d’un navire de la marine américaine (US Navy) coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui repose toujours à une profondeur d’environ 7 000 mètres (6 895 mètres pour être précis). Une distance très considérable, si l’on considère que l’abîme le plus profond de tous est la fosse des Mariannes, qui se situe à 10 898 mètres. Le précédent record appartenait à l’USS Johnston (DD-557), un destroyer qui a coulé le 25 octobre 1944 également au large des Philippines. Son épave a été retrouvée en 2021 à 6 500 mètres par la même équipe d’explorateurs. Le Titanic, quant à lui, est situé à une profondeur d’environ 4 000 mètres.

Identifiant le nouveau navire, le destroyer USS Samuel B. Roberts, également coulé par la marine japonaise le 25 octobre 1944, était l’équipe d’expédition sous-marine Caladan Oceanic, basée au Texas. Il est dirigé par l’explorateur, ancien officier de la marine américaine, alpiniste et investisseur milliardaire Victor Vescovo, protagoniste de l’expédition « Five Deeps 2018-2019 » qui l’a emmené aux points les plus profonds des cinq océans de la Terre. Avec son équipe, il recherche les épaves de navires coulés dans le passé, après avoir soigneusement étudié la documentation historique.

L’USS Johnston et le Samuel B. Roberts (ou Sammy B) ont été coulés au large de l’île de Samar dans la mer des Philippines lors de la bataille du golfe de Leyte entre les forces américaines et japonaises. À l’époque, les Philippines étaient une colonie américaine, occupée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été le théâtre d’affrontements sanglants en mer et sur terre, où de nombreuses vies ont été perdues entre militaires et civils. Sammy B avait un équipage de 224 personnes et lorsqu’il a été touché, des dizaines de marins ont perdu la vie. Plusieurs ont été dévorés par des requins (89 morts en tout). Le destroyer est resté à flot pendant trois jours.

Son épave, comme indiqué, a été retrouvée à environ 7 000 mètres de profondeur par un sous-marin habité de Caladan Oceanic. Dans les images partagées par Vescovo sur Twitter, il est possible de voir la coque, le canon de 40 mm, la tourelle arrière, des balles dans les racks et des grenades sous-marines potentiellement explosives. Pour cela, les explorateurs ont décidé de se tenir à une distance de sécurité du destroyer. À l’avenir, l’équipe tentera de battre le nouveau record en recherchant une épave encore plus profonde.