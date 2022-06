Un échantillon présumé du prochain processeur Intel Core i9-13900K se vend sur le marché noir

Pourquoi c’est important : Alors que nous nous rapprochons de la révélation officielle de Raptor Lake, certains échantillons d’ingénierie se retrouveront forcément entre les mains d’éventuels habitants du marché noir. Une première version du Core i9-13900K aurait été vendue cette semaine, il sera donc intéressant de voir si cela engendrera de nouvelles références du processeur phare de 13e génération qui n’est pas encore sorti.

Les premiers processeurs Raport Lake d’Intel devraient être lancés plus tard cette année, et ils seront les derniers à être fabriqués à l’aide du nœud de processus Intel 7. De ce point de vue, il n’y a pas grand-chose à attendre en termes d’amélioration des performances ou de nouvelles fonctionnalités architecturales, et Team Blue était décidément vague à ce sujet lorsqu’il a discuté de sa feuille de route lors d’une réunion d’investisseurs plus tôt cette année.

Le moulin à rumeurs a renversé quelques points de repère exécutés à l’aide d’échantillons d’ingénierie du prochain Core i9-13900, et les résultats semblent prometteurs pour les personnes qui visent à ignorer Alder Lake. Les performances multithread sur le produit phare de Raptor Lake peuvent voir une augmentation de 20% par rapport au Core i9-12900K lorsqu’il fonctionne aux mêmes horloges, principalement grâce à des cœurs d’efficacité supplémentaires.

Certains pensent que les nouveaux processeurs de 13e génération auront également une certaine marge thermique pour des horloges boost plus élevées sur un ou deux cœurs, mais il est trop tôt pour le dire. Cependant, nous aurons peut-être bientôt des réponses à cette question et à bien d’autres, car quelqu’un aurait acheté un échantillon d’ingénierie Core i9-13900K sur le marché noir.

Si c’est la vraie affaire – et il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas – l’acheteur a peut-être réussi à acquérir un échantillon d’ingénierie précoce qui est maintenant obsolète. La liste comprend une capture d’écran supposée de CPU-Z montrant la pièce comme ayant huit cœurs de performance (Raptor Cove) et 16 cœurs d’efficacité (Gracemont), mais la partie où se trouvent les informations importantes a été masquée, il est donc difficile de dire si c’est en effet un processeur Raptor Lake.

Fait intéressant, l’échantillon était coté à 2850 yuans, soit environ 424 dollars. C’est étonnamment bas pour un échantillon d’ingénierie vendu des mois avant le lancement officiel. Dans le même temps, le vendeur affirme que le processeur fonctionnera lorsqu’il sera installé sur une carte mère Asus Z690 ROG Apex et qu’il pourra également être overclocké.

Crédit image : Jeremy Bezanger