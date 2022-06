Insta360 s’associe à Leica pour un nouvel appareil photo à 360 degrés

En un mot : Insta360 fait passer la capture à 360 degrés au niveau supérieur avec son dernier appareil photo. Le One RS 1-Inch 360 Edition comprend une paire de capteurs CMOS de 1 pouce, permettant à la caméra portable de capturer des vidéos 6K à 360 degrés et des photos fixes à 360 degrés de 21 mégapixels. Il utilise des objectifs jumeaux de 6,52 mm (distance focale équivalente à 35 mm) avec une ouverture f/2,2 et utilise un gyroscope à six axes pour une stabilisation intégrée sans avoir besoin d’un cardan autonome.

L’appareil photo dispose également d’une conception d’objectif interchangeable, ce qui le rend évolutif sur la route.

Le dernier d’Insta360 offre également un HDR alimenté par l’IA et est résistant à l’eau IPX3. Une future version du kit de développement logiciel (SDK) permettra la compatibilité avec des plates-formes comme OpenSpace et Matterport, nous dit-on. La durée de vie de la batterie n’a pas été mentionnée, mais nous savons qu’elle est livrée avec une batterie de 1350 mAh.

L’appareil photo a été co-conçu avec Leica, l’une des marques les plus respectées dans le domaine de l’imagerie.

Avec lui, les créateurs de contenu peuvent capturer tout ce dont ils ont besoin en une seule prise, puis recadrer après coup. Son facteur de forme compact se prête à une polyvalence accrue, et la technologie de capture à 360 degrés peut totalement effacer les bâtons de selfie disgracieux d’une scène. La caméra peut même être utilisée pour le livestreaming (avec un smartphone compatible) et comme webcam.

L’Insta360 One RS 1-Inch 360 Edition est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui. À 799,99 $, il entrera probablement dans la catégorie des outils de création de contenu sérieux plutôt que des achats impulsifs amusants pour la plupart des acheteurs. La qualité d’image a été un énorme problème avec les premières caméras à 360 degrés, et si la dernière d’Insta360 peut tenir ses promesses, elle pourrait bien valoir le prix demandé.