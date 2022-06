Les employés retournent chez Tesla suite aux demandes d’Elon Musk, trouvent qu’il n’y a pas assez de bureaux ou de places de parking

Facepalm: Elon Musk aurait peut-être réussi à exiger que les employés de Tesla travaillent au moins 40 heures par semaine au bureau ou trouvent un autre emploi, mais il semble que le fabricant de véhicules électriques n’était pas préparé à ce que tant de travailleurs se précipitent au bureau à Fremont, Californie — et cela a causé des problèmes imprévus.

Musk a envoyé des e-mails aux dirigeants de SpaceX et de Tesla plus tôt ce mois-ci indiquant que les employés doivent passer au moins 40 heures au bureau par semaine ou démissionner. Ils doivent également travailler dans un bureau principal de l’entreprise et non dans un pseudo-emplacement distant.

Le PDG a également déclaré qu’il passerait six jours par semaine dans l’usine et le bureau de Fremont, « sept si physiquement possible », ajoutant que « tout ce que je demande aux autres de faire, je le fais encore plus moi-même ».

Mais selon une enquête de The Information, l’afflux soudain de travailleurs a entraîné des problèmes. Beaucoup de ces employés travaillent à domicile depuis le début de la pandémie, mais le nombre d’employés de Tesla a doublé depuis l’ère pré-pandémique, et l’entreprise n’était pas prête pour que tout le monde revienne en même temps.

Comme on pouvait s’y attendre, certains des plus gros problèmes étaient le manque de bureaux, les sièges inadéquats et le nombre insuffisant de places de stationnement. Il y a également eu des plaintes concernant la faiblesse des connexions Wi-Fi.

Nouvelles de @Elon Musk & @tesla ressemble aujourd’hui à quelque chose des années 1950 : « Tout le monde chez Tesla doit passer au moins 40 heures au bureau par semaine ». Approche très différente de ce que nous adoptons chez Atlassian et voici pourquoi. 🧵 (1/5) – Scott Farquhar (@scottfarkas) 2 juin 2022

Musk a fait l’objet de nombreuses critiques concernant ses exigences de 40 heures par semaine au bureau. Scott Farquhar, PDG et co-créateur d’Atlassian, a déclaré que cela ressemblait à quelque chose des années 1950. L’homme le plus riche du monde a légèrement assoupli sa position depuis lors, notant que les employés « exceptionnels » pourraient être autorisés à continuer à travailler à domicile.

En plus de son mandat selon lequel les travailleurs retournent au bureau, Tesla licencie également une partie de ses effectifs, une décision qui a vu certains employés poursuivre l’entreprise en justice pour avoir enfreint les lois fédérales.