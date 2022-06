La mer Méditerranée est en ébullition depuis plus d’un mois, + 4°C par rapport à la moyenne : quels sont les risques

Le premier rapport du projet CAREHeat a constaté que depuis plus d’un mois la température méditerranéenne dépasse les 4°C par rapport à la moyenne de la période.

Le réchauffement climatique catalysé par le changement climatique n’a pas seulement un impact négatif sur la température de l’air, mais peut aussi affecter significativement celle des mers et des océans, entraînant des conséquences dramatiques sur les équilibres écologiques et un risque accru d’événements atmosphériques catastrophiques. Cette année, la canicule provoquée par l’anticyclone africain porte les températures de la mer Méditerranée à des pics de plusieurs degrés supérieurs aux moyennes de la période, comme l’a souligné ces derniers jours le Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), une mission cogéré par l’Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne. Le dimanche 19 juin, par exemple, une augmentation de 5 ° C au-dessus de la moyenne a été enregistrée le long des côtes italiennes, françaises et espagnoles, un chiffre tout simplement déconcertant en raison de l’impact sur les écosystèmes marins.

Mais l’anomalie de température de surface de la mer (SST) mise en évidence dans la Mare Nostrum n’est pas une question de jours. Le premier rapport du projet européen CAREHeat (acronyme de deteCtion and threAts of maRinE Heat waves – détection et menaces de canicules marines) indique que du 10 mai à mi-juin 2022 la température de surface de la Méditerranée a été supérieure de 4°C par rapport à la moyenne de la période de référence (1985 – 2005). Comme précisé, des pics de plus de 5°C ont été détectés certains jours, ce qui est un énorme problème pour plusieurs raisons. Par exemple, les températures élevées jouent un rôle dans les courants marins ; ils influencent la disponibilité et la distribution du plancton et du phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire ; ils affectent les migrations et les déplacements des animaux marins ; ils favorisent les proliférations d’algues potentiellement toxiques et les invasions de méduses ; ils sont liés à l’acidification de l’eau, à la diminution de l’oxygène et à celle des stocks de poissons ; ils catalysent le risque d’événements atmosphériques très violents tels que les ouragans et les tempêtes, dus à l’énorme énergie accumulée par la mer qui est ensuite restituée avec force. C’est pourquoi après un échauffement comme celui en cours, les experts s’attendent à des journées de mauvais temps particulièrement intenses. Si nous allons au-delà de la mer Méditerranée, l’eau de mer plus chaude favorise la fonte des glaces avec une augmentation conséquente des mers. On estime que d’ici la fin du siècle, des métropoles et des régions côtières entières (y compris en Italie) seront submergées, tandis que des îles et des atolls, en particulier dans l’océan Pacifique, disparaîtront.

Ce ne sont là que quelques-unes des conséquences qui nous attendent en raison des vagues de chaleur, comme celle qui frappe la mer Méditerranée. « Avec le terme vagues de chaleur, en anglais Marine Heat Waves (MHW), nous entendons des situations dans lesquelles la différence entre la température de surface de la mer mesurée et la valeur climatologique, c’est-à-dire attendue pour cette région particulière à cette période spécifique de l’année, il dépasse un seuil critique pendant au moins 5 jours dans une zone suffisamment étendue de la mer », a souligné dans un communiqué le Dr Salvatore Marullo, chercheur au Laboratoire ENEA de modélisation et d’impacts climatiques, l’un des principaux acteurs du CAREHeat projet. « Les activités de recherche ont commencé par l’étude de la canicule qui affecte actuellement la mer Méditerranée à partir de l’analyse des données satellitaires disponibles qui ont d’abord détecté l’anomalie thermique, avec des valeurs comparables à la canicule de 2003. . C’est depuis le début de mai que des températures ont été enregistrées dans la région méditerranéenne bien au-dessus de la moyenne saisonnière et aussi la première quinzaine de juin a été caractérisée par des situations météorologiques typiques des phases les plus avancées de la saison estivale ”, a commenté le Dr Marullo.

Grâce à ce nouveau projet de recherche, les scientifiques entendent développer de nouveaux modèles pour prédire et étudier les vagues de chaleur, ainsi que leur impact sur l’environnement, la biodiversité et les activités économiques liées à la mer telles que l’aquaculture et la pêche. Les impacts sur les couches profondes de la Méditerranée seront également évalués grâce aux données collectées par les « profileurs automatiques de paramètres physiques et biochimiques » dénommés ARGO et BIOARGO. A partir de juillet, les canicules seront également étudiées grâce à de nouveaux modèles basés sur l’intelligence artificielle (réseaux de neurones). Le projet CAREHeat implique l’ENEA, le CNR, l’ESA, les centres de recherche français, les instituts de recherche français CLS et IFREMER et deux organisations à but non lucratif, le portugais + ATLANTIC CoLAB et le français Mercator Ocean International.