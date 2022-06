Le vaisseau spatial en orbite autour de Mars utilise toujours Windows 98, mais sera bientôt mis à jour

Une histoire qui met en lumière l’un des paradoxes de l’exploration spatiale. Du fait de leur longévité, les appareils utilisés dans l’espace reposent sur des technologies devenues aujourd’hui obsolètes sur Terre.

Parmi les projets les plus ambitieux de l’Agence spatiale européenne (ESA), figure le Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS). Il s’agit d’un instrument lancé en orbite de Mars le 2 juin 2003 sur la sonde Mars Express pour l’analyse du sous-sol de la planète rouge. Après 19 ans, le MARSIS est prêt à accueillir une nouvelle mise à jour logicielle qui lui fera donc abandonner Windows 98, le système d’exploitation sur lequel il tourne.

Une histoire qui met en lumière l’un des paradoxes de l’exploration spatiale. Du fait de leur longévité, les appareils utilisés dans l’espace reposent sur des technologies devenues aujourd’hui obsolètes sur Terre. C’est le cas de Windows 98, le système d’exploitation de Microsoft retiré définitivement du marché en 2006. « Nous avons dû faire face à un certain nombre de défis pour améliorer les performances de MARSIS, car le logiciel a été conçu à l’origine il y a plus de 20 ans en utilisant un environnement de développement basé sur Microsoft Windows 98 « , a déclaré Carlo Nenna, ingénieur logiciel de l’Enginium italien qui a travaillé sur MARSIS en collaboration avec l’Institut national d’astrophysique (INAF).

Grâce à la nouvelle mise à jour (il n’a pas été précisé quel système d’exploitation sera utilisé), l’instrument pourra voir plus en détail sous la surface de Mars et l’une de ses lunes, Phobos. « Auparavant, pour étudier les caractéristiques les plus importantes de Mars et pour étudier sa lune Phobos, nous nous appuyions sur une technique complexe qui stockait beaucoup de données à haute résolution et remplissait très rapidement la mémoire interne de l’instrument », a déclaré Andrea Cicchetti via un communiqué de presse. , responsable opérationnel de MARSIS à l’INAF. « En éliminant les données dont nous n’avons pas besoin, le nouveau logiciel nous permet d’activer MARSIS cinq fois plus longtemps et d’explorer une zone beaucoup plus vaste à chaque passage. »

MARSIS envoie des ondes radio à basse fréquence à la planète rouge, et en étudiant les signaux réfléchis, les scientifiques peuvent cartographier la surface et les structures sous-jacentes. La mise à jour logicielle améliorera les performances de l’antenne d’environ 40 mètres utilisée pour voir ce qui se trouve jusqu’à environ 3 miles sous la surface. Non seulement cela : la réception du signal et le traitement des données seront également affectés positivement par la mise à jour. « Le nouveau logiciel nous aidera à étudier ces régions à haute résolution plus rapidement et en profondeur et à confirmer si elles abritent de nouvelles sources d’eau sur Mars », a ajouté Colin Wilson, scientifique de l’ESA. « C’est vraiment comme avoir un tout nouvel instrument à bord de Mars Express près de vingt ans après son lancement. »