Nvidia a peut-être tué la RTX 3080 12 Go

Après l’avoir sorti en janvier de cette année, Nvidia aurait cessé la production du GPU RTX 3080 12 Go. Cette décision intervient alors que le prix de la carte tombe à celui de la variante 10 Go tandis que le RTX 3080 Ti plus puissant est réduit de 200 $.

utilisateur Twitter @Zed_Wang (via PC Gamer) a tweeté que Nvidia a décidé d’arrêter de fabriquer le RTX 3080 12 Go maintenant que les prix des cartes graphiques baissent et qu’il doit liquider ses stocks. Un rapide coup d’œil sur Newegg montre que plusieurs de ces variantes de 12 Go ont le même prix ou, dans certains cas, moins que le modèle 10 Go.

Il semble que Nvidia se débarrasse de la carte avec la VRAM supplémentaire et le bus plus large pour déplacer l’excédent restant de cartes RTX 3080 10 Go avant que sa série RTX 4000 (Ada Lovelace) n’arrive plus tard cette année.

Un autre facteur dans la décision de Nvidia est que le RTX 3080 Ti voit son PDSF baisser de 200 $ – le moins cher sur Newegg est de 1 089 $ – ce qui laisse moins de place, en termes de prix, pour que le RTX 3080 12 Go se situe entre les modèles Ti et 10 Go. Du point de vue de Nvidia, cela indique également que les consommateurs pourraient être tentés de payer un supplément et d’acheter un RTX 3080 Ti au lieu d’un RTX 3080 10 Go lorsqu’il n’y a pas de variante 12 Go.

Nous n’avons pas été trop impressionnés par le RTX 3080 12 Go. Il a reçu une note de 75 dans notre examen, où nous avons noté qu’il permettait à Nvidia d’augmenter considérablement les marges bénéficiaires sur le silicium qui aurait autrement été vendu comme le modèle 10 Go d’origine. Cela a également permis aux partenaires du conseil d’administration et / ou aux distributeurs de profiter de l’incroyable demande que le marché connaissait à l’époque. Mais en trouver une au même prix que la RTX 3080 10 Go rend la nouvelle carte beaucoup plus attrayante, vous voudrez peut-être en prendre une pendant que vous le pouvez.