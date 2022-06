Un arc-en-ciel et un orage illuminent le ciel en même temps : l’incroyable vidéo

Le chasseur de tempêtes William Justo a filmé un phénomène naturel spectaculaire en Californie : un orage combiné à un arc-en-ciel.

« Chasseur d’orages » passionné, le jeune William Justo, a filmé un phénomène atmosphérique très insolite et décidément spectaculaire : un orage éclair tandis qu’un bel arc-en-ciel se dessinait dans le ciel. Ce n’est pas un hasard si le phénomène a été surnommé la « tempête parfaite ». La vidéo, enregistrée avec un téléphone portable et partagé sur les réseaux sociaux Twitter et Storyful par son créateura été capturé à Hollister, une ville d’environ 35 000 âmes située dans le comté de San Benito, en Californie (États-Unis d’Amérique).

Le jeune homme avait l’habitude de chasser les tempêtes à la recherche de clichés et de vidéos à couper le souffle, mais il n’aurait jamais imaginé se retrouver devant un tel spectacle. Comme l’a raconté le journal britannique Daily Mail, il avait vu ce phénomène immortalisé à plusieurs reprises par d’autres chasseurs de tempêtes, mais il ne l’avait jamais vu en direct, de ses propres yeux. Le déblocage avant le coucher du soleil du mercredi 22 juin a donc été particulièrement favorable. Il était tellement envoûté qu’il n’a pas pu retenir l’émotion devant un tel spectacle qui met en scène toute la magie et la puissance de la nature.

Dans la vidéo que vous pouvez admirer en haut de l’article vous pouvez observer un ciel menaçant dans un décor bucolique, avec une petite maison, des champs cultivés au centre et une rangée de lampadaires. Dans le ciel chargé de nuages ​​et teinté de violet, on aperçoit sur la gauche un grand arc-en-ciel, au-dessus duquel soudain un réseau d’éclairs et d’éclairs spectaculaires se déchaîne dans toutes les directions. Une image résolument évocatrice et comme précisé plutôt atypique.

En fait, les arcs-en-ciel et les éclairs exploitent les gouttelettes de pluie pour se générer. Les premiers sont le résultat d’un phénomène optique dû à la dispersion de la lumière solaire lors de son passage à travers les gouttes d’eau ; ces derniers proviennent de gouttelettes d’eau électriquement chargées présentes dans les nuages. Ils sont déclenchés par une différence de potentiel entre le nuage et le sol ou l’objet qui se trouve entre eux. Mais les arcs-en-ciel se forment généralement après l’arrêt de la pluie, tandis que la foudre peut être vue au cœur des tempêtes. Donc, pour les voir ensemble, il faut les bonnes conditions. « La foudre arc-en-ciel est rare car les chances qu’un orage se produise près d’un arc-en-ciel sont minces », a déclaré à LiveScience le professeur Randall Cerveny, professeur de météorologie à l’Arizona State University à Tempe. « Habituellement, ces deux choses ne s’alignent pas en même temps », a ajouté l’expert.

Pour que le phénomène se produise, il doit donc y avoir suffisamment de pluie en combinaison avec une bonne quantité de soleil. Vous pouvez constater que l’événement se situe exactement entre le Soleil et l’orage en cours, tandis que la lumière du soleil interagit avec les gouttes de pluie en suspension et que la différence de potentiel entre les nuages ​​et / le sol est telle qu’elle libère la décharge électrique de la foudre et des éclairs. Bien qu’inhabituel, comme indiqué, le phénomène a été capté à d’autres moments par des chasseurs d’orages. Ils chassent ces événements atmosphériques précisément pour intercepter des émissions comme celle-ci.